(Tampa) Le capitaine du Lightning de Tampa Bay Steven Stamkos demeurera avec le Lightning de Tampa Bay au moins jusqu’à la fin de la saison.

Erik Erlendsson Associated Press

C’est ce que le directeur général du club, Julien BriseBois a indiqué, mardi. Stamkos ne sera pas échangé d’ici la date limite des transactions, le 8 mars.

« Je sais qu’on s’approche de la date limite, a souligné BriseBois. Un sujet populaire et intéressant est qui sera échangé [et] qui ne le sera pas. Steven Stamkos ne sera pas échangé. On peut l’écarter.

« Si quelqu’un spéculait là-dessus, ça ne changera en aucun cas d’ici la date limite. »

Stamkos, qui célébrera ses 34 ans le mois prochain, dispute la dernière saison prévue à son contrat de huit ans dont l’impact annuel sur la masse salariale est de 8,5 millions.

BriseBois a dit au début du camp d’entraînement qu’il ne discutera pas de prolongation avec son capitaine pendant la saison et le plan n’a pas changé.

« J’ai toujours dit qu’après cette saison, nous allions nous asseoir et évaluer où nous en sommes en tant qu’équipe et où se trouve Steven, a déclaré BriseBois. Nous verrons comment nous pourrons mettre les pièces en place. »

Stamkos a été sélectionné par le Lightning avec le tout premier choix du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2008. Il est 35e dans l’histoire du circuit avec 533 buts. Il totalise 1097 points en 1044 parties en 16 saisons. Il a aidé la formation de la Floride a remporter deux coupes Stanley consécutives, en 2020 et 2021.

Cette saison, Stamkos compte 18 filets et 41 matchs en 41 sorties, mais montre un différentiel de -20.