En refusant de s’adresser à eux ces derniers mois, le jeune Cutter Gauthier a peut-être rendu service aux Flyers de Philadelphie.

Son intransigeance a forcé le directeur général Daniel Brière à l’échanger rapidement pour ainsi maximiser son retour sur l’investissement, au lieu d’attendre quelques années et se retrouver le bec à l’eau.

Brière, on le rappelle, a obtenu lundi le jeune défenseur Jamie Drysdale, sixième choix au total en 2020, et un choix de deuxième tour en 2025 pour son attaquant de puissance des rangs collégiaux Cutter Gauthier.

Les cas comme celui de Gauthier, repêché au cinquième rang par Philadelphie en 2022 derrière Juraj Slafkovsky, Simon Nemec, Logan Cooley et Shane Wright, sont extrêmement rares.

Les hauts choix en provenance de la NCAA n’ont pas intérêt à faire un pied de nez au club qui les a repêchés. Ils doivent attendre trois ou quatre ans (selon le cas) de collège avant d’obtenir leur autonomie complète. En vertu de leur statut d’espoir de premier plan, ils aspirent beaucoup plus tôt à la LNH qu’un joueur choisi dans une ronde plus tardive.

Gauthier devient le troisième joueur repêché dans le top cinq à agir ainsi depuis vingt ans. Dans les deux autres cas, les équipes n’ont pas profité de transactions favorables comme celle des Flyers au premier coup d’œil, mardi.

Blake Wheeler a été repêché au cinquième rang par les Coyotes de l’Arizona en 2004. Il avait refusé de joindre les Coyotes, alors une organisation moribonde, pour signer un contrat avec les Bruins de Boston.

PHOTO CHRIS O'MEARA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Blake Wheeler dans l’uniforme des Bruins de Boston

Les Coyotes ont reçu un choix compensatoire de deuxième tour, 35e au total, en 2008 pour la perte de Wheeler. Le DG de l’époque, Don Maloney, a utilisé ce choix pour passer du 39e rang avec leur propre choix de deuxième tour au 28e rang et repêcher l’attaquant Viktor Tikhonov. Celui-ci a joué brièvement dans la Ligue nationale, mais passé la majorité de sa carrière dans la KHL.

Repêché au troisième rang en 2005 derrière Sidney Crosby et Bobby Ryan, le défenseur Jack Johnson a manifesté aux Hurricanes de la Caroline son intention de jouer ailleurs.

Le directeur général de l’époque, Jim Rutherford, désormais président des Canucks de Vancouver, l’a échangé rapidement, mais a opté pour du renfort à court terme. Il a obtenu des Kings de Los Angeles les vétérans Tim Gleason et Eric Bélanger en retour.

PHOTO MARK J. TERRILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jack Johnson avec les Kings de Los Angeles

Bélanger a été échangé la même année contre Josef Vasicek. Celui-ci a rendu de bons services aux Hurricanes dans un rôle de soutien. Tout comme Gleason, un défenseur à caractère défensif. Johnson n’est jamais devenu le défenseur offensif espéré, mais il a été un joueur de premier plan pendant plusieurs années et il est toujours actif 18 ans plus tard.

Kevin Hayes a lui aussi fait impasse aux Blackhawks de Chicago en 2014 pour signer un contrat avec les Rangers de New York. Mais il avait été repêché un peu plus loin, au 24e rang. Les Hawks ont eux aussi reçu un choix compensatoire de deuxième tour, au 54e rang, pour la perte de Hayes. Ils ont repêché un certain Graham Knott, à peine de niveau ECHL.

Hayes vit d’ailleurs un cauchemar depuis quelques jours… en lien avec le dossier Gauthier justement ! Des sources à Philadelphie ont chuchoté aux oreilles des journalistes que Hayes aurait convaincu le jeune homme de ne pas joindre les Flyers.

Ce vétéran de la LNH a été invité par les Flyers, dont il était membre, à emmener Cutter Gauthier à jouer au golf avec lui dans les semaines suivant le repêchage de 2022 pour favoriser son intégration dans l’organisation. Hayes, comme Gauthier, a joué pour Boston College.

Hayes a été échangé aux Blues de St. Louis l’été dernier, entre autres pour libérer de la masse salariale, mais aussi, surtout, en raison de sa relation orageuse avec l’entraîneur John Tortorella. Hayes a nié avec véhémence toute implication dans cette histoire. Il dit avec été victime de menaces de mort, de menaces à l’endroit de sa famille. On aurait même poussé la cruauté jusqu’à se réjouir du décès tragique de son frère.

PHOTO JEFF ROBERSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Kevin Hayes

Eric Lindros a boudé les Nordiques pour passer aux Flyers en 1992. Mais refuser de jouer à Philadelphie ? Daniel Brière dit n’avoir jamais entendu un joueur parler en mal de son organisation. Voilà pourquoi les Flyers ont encaissé la nouvelle comme une retentissante gifle au visage, dont on n’a pas fini d’entendre parler à Philadelphie.

Voilà aussi pourquoi le CEO de l’équipe, Daniel J. Hilferty, 67 ans, a même promis un accueil très hostile à Cutter Gauthier lorsqu’il disputera ses matchs à Philadelphie. Il faut vraiment être touché à l’orgueil pour émettre une déclaration du genre à un garçon de 19 ans, que celui-ci soit dans le tort ou pas.

Drysdale disputera un premier match dans son nouvel uniforme mercredi soir à Philadelphie contre le Canadien. Ce défenseur de 21 ans a été frappé par les blessures depuis un an, au point de disputer seulement 18 matchs depuis le début de la saison 2022. Mais son potentiel, offensif surtout, ne fait pas de doute. Il serait temps qu’on se mette à parler davantage de lui à Philadelphie, et un peu moins de la brebis galeuse…

Adam Fox, le cas le plus célèbre

Comme Cutter Gauthier, le défenseur Adam Fox a fait un pied de nez à son organisation, les Flames de Calgary il y a quelques années. Les Flames l’ont échangé aux Hurricanes de la Caroline avec Micheal Ferland et Dougie Hamilton en retour de Elias Lindholm et Noah Hanifin, mais le scénario s’est répété.

PHOTO DANNY WILD, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Adam Fox

Les Hurricanes ont dû se résoudre à échanger Fox aux Rangers, le seul endroit où le jeune homme voulait jouer, pour deux choix de deuxième tour. Il ne leur reste déjà rien de cette transaction, puisque les joueurs repêchés par la Caroline sont rentrés en Europe après une expérience non concluante dans la Ligue américaine. Fox a remporté le trophée Norris remis au défenseur par excellence en 2021.

Le cas de Fox, comme celui des Mike Reilly, Jimmy Vesey, Alex Kerfoot, Justin Schultz ou Will Butcher, diffère de celui de Gauthier, car ceux-ci ont été repêchés dans des rondes plus tardives. Ils n’aspiraient pas à la LNH rapidement et pouvaient se permettre de laisser les choses traîner en longueur avant de profiter d’une autonomie complète. Certains d’entre eux ont même été dédaignés en début de parcours et ont choisi, après s’être développés sur le tard, de changer d’organisation.