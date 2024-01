Martin Brodeur a un point de vue privilégié sur les carrières de Patrick Roy et de Marc-André Fleury. Il a idolâtré le premier et inspiré le deuxième. Il a aussi été brièvement leur coéquipier : Roy aux Jeux de Nagano, en 1998, Fleury aux Jeux de Vancouver, en 2010.

Brodeur a aussi affronté Roy en finale de la Coupe Stanley en 2001 et Fleury à de nombreuses reprises en tant que rival de division.

« On n’est pas les plus grands amis, admet Brodeur. Par contre, quand on se croise, on se parle. Il y a un respect mutuel, pas juste entre gardiens, mais entre Québécois. »

Brodeur a développé une plus grande complicité avec Fleury aux Jeux de Vancouver, puisque les deux étaient auxiliaires derrière le gardien numéro 1, Roberto Luongo. « On a pris quelques bières ensemble ! », se remémore Brodeur.

« Quand j’ai battu Patrick, il était venu me voir à Montréal pour venir me féliciter. Ensuite, j’ai bâti une bonne avance sur Patrick, j’ai monté ça à 691 victoires. Mais si mon record est battu un jour, ça va me faire plaisir d’aller féliciter le gars, parce que je l’ai vécu, je sais à quel point c’est dur. »

Des gens sont convaincus que je ne veux pas que mon record soit battu. Au contraire, je vais avoir tellement de respect quand ça va arriver ! Martin Brodeur

Brodeur a renoué avec Fleury au début de novembre, quand les Devils (Brodeur est vice-président des opérations hockey) ont rendu visite au Wild. Il en a profité pour féliciter Fleury d’avance, non pour les 551 victoires, mais pour les 1000 matchs, un chiffre qu’il a atteint dimanche contre les Jets.

Ça ressemble à quoi, une conversation entre Martin Brodeur et Marc-André Fleury ? « Je lui demandais comment allait sa famille, comment va sa saison. Il joue dans l’Ouest, je le vois moins. Les 1000 matchs, ce sera gros. Il y a juste moi, Patrick et Roberto Luongo qui [l’avons] fait. Je voulais juste le féliciter d’avance, car je ne serai probablement pas là quand ça va arriver. »