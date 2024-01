(Dallas) Est-ce qu’il s’agissait d’une victoire importante ? En tout cas, ça avait l’air d’une victoire importante.

En arrivant devant le vestiaire du Canadien en fin de soirée, le party était pris dans la place, au son du classique des Black Eyed Peas que l’on sait. Ensuite, c’est la direction au grand complet, de Jeff Gorton à Kent Hughes, qui a choisi de débarquer dans les parages, au son des claques dans le dos et des éclats de rire.

Ce sera quoi si cette équipe gagne une série ? Le Canadien n’en est pas encore là, mais en attendant, il n’y a pas de petites victoires, de toute évidence.

« C’est une grosse victoire pour nous, a expliqué le capitaine Nick Suzuki. Ils ont une bonne équipe et c’est bien de pouvoir rentrer à la maison avec un gain. »

PHOTO JEROME MIRON, USA TODAY SPORTS Le gardien des Stars Scott Wedgewood (41) guette l’attaquant Cole Caufield (22).

Pour ce club, c’est bien, en effet, car cette fin de voyage aura été à l’image du Canadien cette saison : capable du bon, capable du moins bon.

Le moins bon, on l’avait vu lors des trois rencontres précédentes, entre autres une avance de deux buts perdue le temps de le dire à Tampa, et une défaite sans appel contre les Panthers à Sunrise.

Mais cette fois, on a vu le bon, à Dallas, contre l’une des bonnes équipes de la ligue. Une victoire de 4-3 difficilement acquise, il est vrai, mais une victoire acquise pareil, après que les locaux eurent transformé un retard de 1-4 en déficit, plus gérable, de 3-4.

Mais ça a fini par finir, et au final, le Canadien peut conclure ce voyage avec une récolte de 7 points sur une possibilité de 14.

On était engagés, on a joué en équipe. On s’est retrouvés dans une situation où on n’est pas souvent, à 5 contre 6 pendant 6 minutes en fin de match. Ce n’est pas facile, mais on va apprendre et on va avoir un bel exemple pour enseigner ça aux gars. Martin St-Louis

« On a disputé un bon match en suivant le plan sur la route. C’est pas la première fois du voyage qu’on joue comme ça. On a disputé 7 matchs et on finit ça avec une fiche de ,500. Si tu regardes l’horaire, les amphithéâtres où on a joué, je suis fier des gars », a ajouté l’entraîneur.

PHOTO JEROME MIRON, USA TODAY SPORTS Michael Pezzetta (55) se jette sur la glace et dégage la rondelle de la zone du Canadien.

Dans la joie, et malgré les inquiétudes à la suite du départ prématuré de Josh Anderson en direction du vestiaire, le Canadien peut quand même rentrer à Montréal avec le sentiment d’avoir grandi un peu. C’est sans doute le cas, entre autres, de Juraj Slafkovsky, qui semble en effet grandir en tant que joueur chaque soir et qui a servi une passe de grand talent à Nick Suzuki sur le premier but du Canadien. « Ça fait partie de mon cheminement, et je sens de plus en plus que je deviens meilleur », a expliqué le jeune attaquant.

De ce long voyage, c’est sans doute ce que l’on va retenir : dans les hauts et dans les bas, ce club semble se diriger quelque part. Où ça ? Ce bout-là n’est pas encore clair, mais au moins, il y a quelque chose qui ressemble à une forme de progrès.

PHOTO JEROME MIRON, USA TODAY SPORTS Samuel Montembeault (35) a effectué 30 arrêts dans la victoire.

« Chaque bon club qu’on va affronter va se battre jusqu’à la fin, a noté le défenseur Jordan Harris. On l’a vu contre Tampa l’autre soir : ils accusaient un retard de 0-2 et ils sont revenus dans le match. On est en train d’apprendre et on va aussi apprendre à savoir fermer les livres quand il le faut. »

Si l’on compare avec le voyage aux mêmes dates d’il y a un an, celui avec les six défaites de suite pour finir, celui-ci ressemble à quelque chose comme un vif succès. Ça valait bien quelques mesures d’I Gotta Feeling.

Dans le détail Anderson blessé PHOTO JEROME MIRON, USA TODAY SPORTS Josh Anderson sort amoché de la victoire du Canadien à Dallas. Ce fut une soirée très difficile pour Josh Anderson. Après avoir été atteint au visage par le bâton de Jamie Benn, Anderson a ensuite subi en troisième période une blessure qui est certes source d’inquiétudes quand il a chuté sur la glace, subissant du coup une blessure à la jambe droite. Incapable de mettre du poids sur sa jambe, Anderson a eu besoin d’aide afin de rentrer au vestiaire, et on ne l’a pas revu par la suite. Après le match, Martin St-Louis n’a pas été en mesure d’apporter des précisions sur cette situation. Encore un défenseur qui marque ! PHOTO LM OTERO, ASSOCIATED PRESS Jordan Harris (54) a marqué un but en deuxième période. Les défenseurs ne sont pas là pour marquer des buts. En tout cas, ce n’est pas au sommet de leur définition des tâches, mais peut-être que ceux du Canadien n’ont pas reçu le mémo. Ainsi, le but de Jordan Harris, son premier cette saison, lors de la deuxième période du match de mardi soir à Dallas, était déjà le 30e but de la part d’un défenseur du Canadien cette saison, un sommet dans la LNH au chapitre des buts marqués par les défenseurs d’une équipe. En tout, ce sont 30 des 103 buts du CH cette saison qui ont été réussis par les défenseurs. « Les entraîneurs nous encouragent à appuyer l’attaque, pourvu qu’on le fasse de manière intelligente et qu’on choisisse les bons moments pour le faire, a expliqué Harris. Alors je pensais que c’était un bon moment pour le faire… » Caufield, pour une troisième fois PHOTO LM OTERO, ASSOCIATED PRESS Pas de meilleur cadeau d’anniversaire pour Cole Caufield que son but marqué en troisième période. Il appert que Cole Caufield se porte plutôt bien ces jours-ci. En marquant son 11e but de la saison lors de la troisième période mardi soir, but réussi en avantage numérique, le petit attaquant du Canadien s’est ainsi offert un troisième match de suite avec un but, lui qui avait aussi marqué lors des deux rencontres précédentes, à Tampa et à Sunrise. « Il dispute du bon hockey, il joue plus proche du filet et avec plus d’énergie, a remarqué l’entraîneur Martin St-Louis. Il est plus engagé. Je suis content de constater qu’il récolte ce qu’il sème. »

En hausse Juraj Slafkovsky Un point, et du jeu de plus en plus engagé de sa part.

En baisse Mike Matheson Une énorme gaffe sur le premier but des Stars et quelques malchances aussi ont mené à une soirée difficile.