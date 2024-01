(Dallas ) Samuel Montembeault obtiendra un deuxième départ de suite devant le filet du CH, ce soir à Dallas.

Ainsi en a décidé Martin St-Louis, qui espère une victoire chez les Stars afin de pouvoir conclure ce long voyage avec une récolte de 7 points sur une possibilité de 14. Le Canadien ne va donc apporter aucun changement à sa formation.

« C’est une occasion pour Sam de nous aider à obtenir le résultat qu’on se sait capables d’obtenir, a expliqué l’entraîneur mardi matin à Dallas. Lors des trois derniers matchs, on s’est mis en bonne position, mais on n’a pas eu les résultats voulus, alors c’est de continuer et d’avancer, et Sam fait partie de ça. »

Pour le Canadien, le défi de ce soir ne sera pas plus facile que lors des trois derniers matchs. Cette fois, ce sont les Stars qui sont sur le chemin, un club qui vient de remporter 7 de ses 10 derniers matchs.

« C’est une équipe qui met des rondelles au filet, a ajouté Martin St-Louis. C’est une équipe qui attaque rapidement, alors il va falloir gérer la rondelle comme on l’a fait lors de nos dernières parties. »

Du reste, et malgré les trois dernières défaites, Martin St-Louis entame la nouvelle année avec optimisme.

« Je veux qu’on garde la passion de ce qu’on est en train de faire, a-t-il imagé. Avec la passion, il y a cette mentalité de vouloir continuer à évoluer, à s’améliorer. Alors pour nous, c’est de garder notre attitude, notre passion. On sait qu’on s’en va dans la bonne direction. »