Ilya Samsonov et Eric Comrie placés au ballottage

Les Maple Leafs de Toronto ont placé le nom du gardien Ilya Samsonov au ballottage, et les Sabres de Buffalo ont mis fin à leur rotation à trois gardiens en posant un geste semblable avec Eric Comrie.

John Wawrow Associated Press

C’est ce qu’a déclaré à l’Associated Press une source directement informée de ces deux manœuvres, dimanche

La personne en question s’est confiée à l’Associated Press sous le sceau de l’anonymat puisque ni les Maple Leafs et ni les Sabres n’en avaient fait l’annonce.

Les deux gardiens pourraient être cédés dans les ligues mineures s’ils ne sont pas réclamés lundi.

Parmi les gardiens avec au moins 10 matchs joués, Samsonov affiche la deuxième pire moyenne de buts alloués, à 3,94, et le deuxième pire taux d’arrêts, à ,862.

Lors de sa plus récente sortie, vendredi, il a concédé six buts sur 21 tirs dans une défaite de 6-5 en prolongation contre les Blue Jackets de Columbus.

Samsonov a avoué connaître des difficultés mentalement à la suite d’une défaite de 9-3 face aux Sabres, le 21 décembre, dans laquelle il a concédé cinq buts sur 19 tirs.

« Je dois résoudre ça dans ma tête, avait dit le gardien. C’est la première étape. Ce n’est pas ma technique. C’est juste dans ma tête. »

Samsonov et les Maple Leafs sont allés en arbitrage après la dernière saison, et le gardien a obtenu un contrat d’un an, d’une valeur de 3,55 millions. S’il joue dans les ligues mineures, 1,15 million sera libéré du plafond salarial de l’équipe.

Chez les Sabres, la manœuvre avec Comrie aide à libérer une place pour le retour au jeu de l’attaquant Zemgus Girgensons, qui a raté les 17 derniers matchs.

Les Sabres comptent déjà sur Ukko-Pekka Luukkonen et Devon Levi, âgés de 24 et 22 ans respectivement, pour défendre leur filet.

En sept matchs cette saison, Comrie a affiché une moyenne de buts alloués de 4,01 et un pourcentage d’arrêts de ,863. L’équipe a perdu ses six derniers matchs avec Comrie comme gardien partant.