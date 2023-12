(Belleville) Les joueurs étaient unanimes après le match de jeudi : le Rocket de Laval avait bien joué malgré la marque finale.

La Presse Canadienne

« En général, je trouve qu’on avait l’avantage dans le match, a lancé le défenseur Tobie Paquette-Bisson. On jouait super bien. »

Le club-école du Canadien de Montréal a bien commencé la rencontre, mais n’a pas tenu bon contre les Senators de Belleville, qui ont gagné 4-1.

Jacob Larsson, Matthew Highmore, Josh Currie et Roby Jarventie ont marqué pour les Senators. Maxence Guénette a récolté deux aides.

Mads Sogaard a repoussé 30 lancers pour les Senators.

Emil Heineman a touché la cible pour le Rocket et Jakub Dobes a bloqué 22 tirs sur 25.

Alors que le Rocket menait 10-3 au chapitre des tirs, en plus d’avoir obtenu la majorité des chances de marquer, le défenseur Larsson a décoché un quatrième lancer pour les Senators et la rondelle a terminé son chemin au fond du filet, à 15 : 03 du premier engagement.

Larsson a profité de la circulation devant le filet pour battre Dobes, qui n’a jamais semblé réellement voir le disque. Highmore et Jarventie ont obtenu les aides sur le filet de Larsson.

Peu après, en avantage numérique, un tir venant de la droite de Dobes s’est retrouvé dans le demi-cercle du gardien et Highmore en a profité pour doubler l’avance des siens.

Le but n’avait pas immédiatement été accordé, puisque Highmore semblait avoir touché la rondelle avec son patin et que le filet avait quitté sa position. Après consultation, le but a été alloué aux Senators, avec 1 : 43 à disputer en première période.

Après seulement 26 secondes de jouées en deuxième période, le Rocket a obtenu son deuxième avantage numérique du match. La troupe de Jean-François Houle n’a toutefois pas réussi à s’installer dans le territoire des Senators, qui n’ont eu aucune difficulté à écouler la pénalité.

Cette chance manquée est venue faire mal au Rocket, alors qu’un peu plus de deux minutes plus tard, Currie a porté le score à 3-0 pour l’équipe locale.

Heineman a redonné espoir au Rocket en marquant un premier but pour les siens dans le match, avec 1 : 03 à disputer au deuxième vingt. Il s’agissait d’un premier but en six avantages numériques pour le Rocket.

« Je crois qu’on a travaillé fort, a dit Heineman. Nous les avons dominés et avons mené au chapitre des tirs en première période. Notre but en avantage numérique nous a aidés et nous devons bâtir autour de ça. »

Tirant de l’arrière 3-1, le Rocket menait 25-14 au chapitre des tirs après 40 minutes.

Le Rocket a retiré Dobes en faveur d’un joueur supplémentaire, avec plus de deux minutes à disputer en temps réglementaire. Jarventie a toutefois mis fin au débat avec un but dans un filet désert, à 18 : 13 de jeu.

Malgré la défaite, l’entraîneur-chef du Rocket n’a pas détesté la performance de son équipe.

« Je trouve qu’on a joué un bon match, a déclaré Houle. On a bien contrôlé la rondelle, mais il faut trouver un moyen de marquer plus de buts. On a rapidement tiré de l’arrière 2-0 et ce n’est jamais plaisant de jouer du hockey de rattrapage. »

En fin de match, l’animosité a monté d’un cran et les deux équipes se sont échangé quelques mots. Le Rocket semble souvent connaître des difficultés contre les Senators, une équipe contre laquelle les émotions peuvent dicter l’allure de la rencontre.

« Je crois qu’il est important pour nous de marquer le premier but contre une équipe comme les Senators, a mentionné Houle. C’est une équipe qui parle beaucoup. Ça fait partie du jeu. »