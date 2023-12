L’ancien joueur des Nordiques et des Capitals Réginald Savage est mort à l’âge de 53 ans, selon des publications sur les réseaux sociaux.

Sur Facebook, des comptes se présentant comme l’ancien entraîneur John Paris et Sonia Savage, la sœur de Réginald, annoncent sa mort.

Dans sa publication, Sonia Savage parle d’un « fulgurant cancer » qui a emporté son frère le 24 décembre dernier.

« Reggie était un habitué de l’adversité, mais malheureusement, cette fois-ci la partie n’était pas loyale, a-t-elle écrit. Sa fin de vie aura été à l’image de son parcours sur Terre, il se sera battu jusqu’à la fin… Je t’aime tellement mon frère… veille sur nous de là-haut. Ta sœur qui s’ennuie déjà. »

Choix de 1er tour des Capitals (15e au total) en 1988, Savage sa disputé 34 matchs dans la LNH, dont 17 avec les Nordiques en 1993-1994. Il a toutefois connu une longue carrière professionnelle qui s’est étendue jusqu’en 2005, surtout dans la Ligue américaine et la défunte Ligue internationale. Il a connu 6 saisons de 30 buts dans l’AHL. Savage a également joué quelques saisons en Suisse et en Italie.

C’est surtout dans l’uniforme des Tigres de Victoriaville qu’il a écrit sa légende entre 1987 et 1990, tout d’abord en étant l’un des premiers joueurs noirs à devenir une grande vedette du circuit québécois. Il a d’ailleurs publiquement raconté les évènements racistes dont il a été victime tandis qu’il pavait la voie à une génération de joueurs noirs.

L’un des évènements les plus marquants de son stage junior est survenu au domicile des Saguenéens, le Centre Georges-Vézina de Chicoutimi. « Ce soir-là, pour une raison que je ne connais pas, des partisans m’ont lancé des bananes sur mon chandail. J’avais autour de 18 ans, j’étais pratiquement un adolescent », s’était-il remémoré lors d’un entretien avec le RDS.ca en 2015.

Savage a connu des saisons juniors de 68, 58 et 51 buts et de 122, 113 et 94 points. Les Tigres ont retiré son numéro 77 en 2011.

Savage s’est d’ailleurs toujours dit reconnaissant envers son ancienne formation junior.

« J’ai pu évoluer avec de très bons joueurs comme Stéphane Fiset, Yves Racine, Daniel Gauthier, Guy Darveau, Patrick Lebeau, François Leroux et plusieurs autres, avait-il dit dans la même entrevue. Mais j’ai aussi été dirigé par Guy Chouinard et Gilbert Perreault. J’ai profité de très bons exemples avec ces entraîneurs et ils m’ont aidé à me former comme jeune homme. »

Savage a souvent salué les avancées pour combattre le racisme à travers les années, mais n’hésitait pas à rappeler les progrès qu’il restait à faire. « Il y aura un très grand pas de franchi quand on nommera des entraîneurs ou des directeurs généraux noirs », affirmait-il dans une entrevue accordée au site de la LHJMQ.

John Paris Jr., qui l’a dirigé au niveau midget AAA avec les Riverains du Richelieu, a pour sa part exprimé ceci sur les réseaux sociaux :

« Nous sommes devenus très proches au fil des ans, et j’offre mes pensées les plus sincères aux membres de sa famille, à ses amis et une pensée spéciale aux amateurs de hockey de la région du Richelieu et de la province de Québec qui ont été témoins de sa progression du hockey mineur jusqu’à son repêchage en première ronde par les Capitals de Washington. Tu vas nous manquer Reggie. »