(Göteborg, Suède) Radek Bonk a vécu des jours sombres avec les Sénateurs d’Ottawa, avant que l’équipe ait davantage de succès.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

Le club a récemment traversé une autre période trouble, mais l’ancien Sénateur entrevoit des jours meilleurs.

Bonk habite dans la capitale nationale et il suit de près son ancienne équipe. Il comprend la frustration qu’ont ressentie les amateurs à l’époque du défunt propriétaire Eugene Melnyk.

Il est toutefois optimiste depuis qu’un groupe dirigé par Michael Andlauer a acheté l’organisation.

Un début de campagne difficile cette saison a mené au congédiement de D. J. Smith et au retour derrière le banc de Jacques Martin, entraîneur de Bonk à Ottawa de 1996 à 2004.

« Ils ont un bel avenir, a dit Bonk au championnat du monde de hockey junior, où son fils Oliver jouer pour le Canada.

« Il y a eu quatre, cinq, six années difficiles. Le changement d’entraîneur, ça va faire du bien. Une nouvelle voix et un peu plus de structure. »

Bonk a inscrit 194 buts et 497 points dans la LNH, en 969 matchs de saison régulière.

Il a disputé 14 saisons après avoir été repêché troisième au total en 1994, par les Sénateurs.

Il a ajouté 12 buts et 27 points lors des séries, en 73 matchs.

Âgé de 47 ans, l’ancien centre est d’avis que Martin va orienter les Sénateurs dans la bonne direction, comme à son époque.

« (Nous étions la pire) équipe de la ligue puis Jacques est arrivé », a rappelé Bonk, qui a aussi joué pour le Canadien de Montréal et les Predators de Nashville, dans la LNH.

Avant de se retirer en 2014, il a aussi joué pendant cinq ans en République tchèque, son pays natal.

« Il (Martin) nous a donné une direction, a poursuivi Bonk. Ça nous a fait voir que si nous voulions gagner, voici comment il fallait faire. Nous sommes devenus l’une des meilleures équipes de la ligue. »

Bonk a dit qu’avec Martin, on savait tout le temps à quoi s’en tenir.

« Il vous fait rendre des comptes, a dit celui qui a récolté 25 buts et 70 points en 2001-02, à sa meilleure saison.

« Il va être bon pour les jeunes joueurs. S’ils appliquent ce qu’il enseigne, ils vont avoir de meilleurs résultats. »