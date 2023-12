(Coral Springs, Floride) Qui est le deuxième marqueur du Canadien cette saison, devant des coéquipiers de renom tels Cole Caufield, Sean Monahan et autres Brendan Gallagher ?

Ceux qui ont répondu Mike Matheson méritent notre respect éternel.

Car c’est exact : le deuxième marqueur du Canadien jusqu’ici est le défenseur de 29 ans, qui vit une forme de renaissance professionnelle avec le club montréalais.

Après 34 matchs, le Québécois se retrouve avec une production de 6 buts et 19 aides, pour un total de 25 points. Excluant une malchance, il s’agit d’un rythme qui lui permettra de dépasser la meilleure récolte de sa carrière, 34 points, un total obtenu la saison dernière, sa première à titre de membre du Canadien.

Et comme le hasard fait très bien les choses, Matheson va disputer le 500e match de sa carrière ici samedi soir en Floride, là où tout a commencé pour lui avec les Panthers de 2015-2016.

« Je ne savais pas que ça allait être mon 500e match, mais je le sais maintenant ! », a-t-il expliqué vendredi midi après l’entraînement du Canadien à Coral Springs. « C’est sûr que je suis un joueur différent du joueur que j’étais ici. J’ai beaucoup appris avec les Panthers, mais il y a eu des saisons difficiles, des moments difficiles aussi. J’échangerais pas ça pour rien, ça m’a permis de devenir qui je suis. »

Oui, on peut dire que Matheson en a fait, du chemin, depuis que les Panthers l’ont choisi avec un premier choix, le 23e au total, lors du repêchage de 2012. Jadis un défenseur pas trop flamboyant, il a depuis trouvé un côté offensif à son jeu que plusieurs ne soupçonnaient pas.

C’est aussi ce que Martin St-Louis a remarqué.

« Il n’avait pas le même rôle quand il était ici, a noté l’entraîneur du Canadien. Maintenant, il a un rôle où il a des occasions de démontrer ce qu’il peut faire. C’est une adaptation pour lui aussi.

« Il a plus de responsabilités avec nous. Il est capable de contrôler le jeu des deux bords de la glace. Ce que j’aime de Mike, c’est qu’il cherche le bon équilibre. Se lancer en attaque ou rester à l’arrière, dans cette décision, il y a un équilibre à atteindre, c’est une zone grise. Il dispute beaucoup de minutes de jeu, il faut gérer ça, mais c’est dur de pas le faire jouer plus… »

La métamorphose de Matheson est d’autant plus impressionnante que, de son propre avis, ses premiers pas dans la LNH avec les Panthers ont parfois mené à des moments de découragement.

« Il y a eu des moments difficiles où j’en arrachais psychologiquement, a-t-il admis. Heureusement, il y a des coéquipiers ici qui m’ont aidé. Alors, je dirais que je ne suis plus le même joueur, mais il y a eu de moments où je pensais que ça n’allait pas arriver. J’essayais de devenir meilleur sans savoir vraiment si ça allait arriver. »

Mais c’est arrivé, et aujourd’hui, et certes en ce vendredi plein de soleil par ici, Matheson a retrouvé le sourire. La direction du Canadien, elle, peut sans doute se féliciter de l’avoir obtenu pour presque rien en juillet 2022 lors d’une transaction qui a envoyé aux Penguins de Pittsburgh deux joueurs, Jeff Petry et Ryan Poehling, qui ne sont même plus avec l’équipe.

Samedi soir, donc, Mike Matheson reviendra là où tout a commencé, avec l’agréable sentiment de savoir que son histoire est loin d’être terminée.

« Je ne changerais rien de ce qui est arrivé, a-t-il ajouté. Parce que tout arrive pour une raison… »