Et si Calgary se laissait tenter par les séries ?

Le choix de premier tour obtenu des Flames de Calgary par le Canadien pour lui permettre de se délester du contrat de Sean Monahan voit sa valeur fluctuer ces temps-ci. Non seulement à cause du rendement des Flames, mais aussi celui des Panthers.

Les Flames croupissaient dans la cave du classement il n’y a pas si longtemps et une reconstruction, du moins une réinitialisation agressive, était à l’ordre du jour, surtout avec deux éventuels joueurs autonomes sans compensation, le centre Elias Lindholm et le défenseur Noah Hanifin.

Une récente série de succès, seulement trois défaites à la régulière à leurs dix derniers matchs, a permis aux Flames de remonter au classement et de s’approcher à seulement un point de la dernière place donnant accès aux séries.

S’accrocher à l’espoir de participer aux séries éliminatoires avec un noyau d’envergure moyenne ne constitue pas la meilleure façon d’assurer la pérennité d’une organisation, mais le directeur général moyen nous a souvent habitués par le passé à une vision plus étroite.

Une « vente de feu » permettrait au Canadien d’espérer une chute au classement des Flames, non seulement cette année, mais aussi l’an prochain. Mais il faut aussi la collaboration des Panthers de la Floride et ceux-ci ne semblent pas très coopératifs par les temps qui courent.

Tentons à nouveau de résumer les clauses fort complexes de cette transaction. Dans un premier temps, le directeur général Kent Hughes pourrait accepter de se prévaloir de ce choix dès 2024 s’il se situe entre le 20e et le 32e rang. Pour l’heure, les Flames repêcheraient au 10e rang. À exclure à moins d’une remontée spectaculaire.

En vertu de leur fiche de 13-7-2 et de leur deuxième rang dans la section Atlantique, les Panthers semblent voguer vers une place en séries éliminatoires, surtout avec le retour de leurs deux défenseurs blessés, Aaron Ekblad et Brandon Montour.

Au rythme où vont les choses, les Panthers cèderont dès 2024 leur choix de premier tour offert aux Flyers pour Claude Giroux puisqu’il ne se situerait pas dans le top 10.

Les Flames de Calgary obtiendront en conséquence le choix de premier tour des Panthers en 2025 pour conclure la transaction de Matthew Tkachuk pour Jonathan Huberdeau et MacKenzie Weegar.

Si les Flames connaissent une affreuse saison l’an prochain, que leur choix de premier tour se situe dans le top 10 et pas celui des Panthers, Montréal obtiendra le choix de la Floride, peu importe le rang. Mais si les choix de premier tour des Flames et des Panthers sont exclus du top 10, le CH obtiendra le choix le plus favorable des deux.

Dans le contexte actuel, et compte tenu de la force des Panthers, dont un plongeon au classement l’an prochain semble peu probable, il faut souhaiter aux Flames une saison moyenne l’an prochain, en lutte pour une place en séries, sans y parvenir, ou encore avec une défaite au premier tour, pour bénéficier d’un choix entre le 11e et le 20e rang.

Par contre, si les Panthers dégringolent au classement l’an prochain, au point de rater les séries, ils conserveront leur choix de premier tour de 2025 et céderont celui de 2026 à Calgary.

Et pour résumer grossièrement, si la Floride ET Calgary plongent au classement en 2024-2025, alors là, Montréal pourrait toucher le gros lot, avec un choix dans le top 10.

Ça fait cependant beaucoup de mais, et beaucoup de hockey à jouer d’ici là. À suivre.

Connor McDavid, avant et après !

Connor McDavid

Fiche de Connor McDavid sous Jay Woodcroft : 10 points en 11 matchs.

Fiche de Connor McDavid sous le nouvel entraîneur Kris Knoblaugh, son ancien coach dans les rangs juniors : 18 points en 8 matchs, dont 12 dans les 3 dernières rencontres, toutes remportées par les Oilers…

Edmonton est désormais à cinq points des Predators de Nashville et de la dernière place donnant accès aux séries.