(Laval) Le Rocket de Laval n’a pas réussi à tout mettre en place lors de ses cinq derniers matchs, mais les joueurs de soutien n’ont rien eu à se reprocher.

Simon Servant La Presse Canadienne

Transportée par ses joueurs à caractère offensif lors d’une séquence de trois victoires à la mi-novembre, la formation lavalloise a ensuite frappé un mur lorsqu’elle a repris la route pour quatre matchs.

Ce qui a retenu l’attention pour le Rocket, c’est que ses trois meilleurs pointeurs cette saison, Joshua Roy, Brandon Gignac et Sean Farrell, n’ont totalisé qu’un maigre point pendant cette séquence, en plus de montrer un différentiel de moins-16.

Ceci explique peut-être en partie les quatre défaites consécutives sur les patinoires adverses.

L’entraîneur-chef Jean-François Houle n’est pas inquiété par cette situation, mais il souhaite voir ses meilleurs éléments en donner un peu plus et se mettre eux-mêmes au défi pour retrouver leur rythme offensif.

« D’abord, c’est important pour eux de savoir qu’ils connaissent une léthargie. Ensuite, pour en sortir, tu dois travailler un petit peu plus fort et te rendre au filet. Tu dois simplement appliquer les détails pour renouer avec la feuille de pointage », a observé Houle, mardi, après un entraînement à la Place Bell.

« Ça n’arrive pas comme ça, tu dois travailler, a-t-il ajouté. Si tu ne donnes pas l’effort et que tu ne te mets pas dans une bonne position sur la patinoire, ça n’arrivera pas. C’est notre message aux joueurs qui n’ont pas marqué depuis longtemps. »

En contrepartie, Houle a vu certains joueurs de soutien prendre les bouchées doubles pour mettre la main à la pâte en attaque

Les attaquants Riley Kidney, Jan Mysak et Nathan Légaré ont totalisé huit points, dont cinq buts, et un différentiel de plus-3 pendant ce voyage. Le défenseur Olivier Galipeau a quant à lui récolté quatre mentions d’aide en trois parties.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Olivier Galipeau

L’entraîneur-chef du Rocket s’est dit satisfait du travail de quelques jeunes joueurs et il a admis que ces succès lui donnaient un peu plus de munitions pour jongler avec sa formation.

« C’est plaisant de voir ces gars-là produire et ça leur donne un peu de confiance. Nous pouvons nous permettre de les placer dans des situations différentes et c’est bon pour l’équipe. Des gars comme Kidney et Mysak jouent un peu plus et ils le méritent. Quand tu travailles et que tu connais une bonne séquence, c’est plaisant de voir que ton entraîneur a confiance en toi. Nous avons besoin de nos joueurs de soutien. »

Kidney, un choix de deuxième ronde du Canadien en 2021, a eu besoin d’une bonne adaptation en début de saison, alors qu’il passait des rangs juniors aux professionnels. Il a obtenu trois buts et cinq points en 15 matchs cette saison.

Houle a mentionné à quelques reprises que Kidney devait ajouter de la force à son haut du corps et l’espoir de 20 ans s’est concentré là-dessus depuis le début de la saison. À son avis, ses récents succès reflètent bien le fruit de ses efforts.

« J’ai éprouvé des difficultés en début de saison, mais je suis heureux de la façon dont je joue depuis quelques matchs. J’essaie de devenir plus fort et plus massif chaque jour. Récemment, j’ai gagné plus de batailles et j’ai été plus physique et ç’a payé. J’ai appris quelques techniques pour gagner des rondelles contre des adversaires plus costauds », a expliqué Kidney.

Mysak, un choix de deuxième tour du Tricolore en 2020, est un peu plus employé dans des missions défensives et dans un rôle d’énergie. Son travail a mené à deux buts en deux matchs pendant le week-end.

« Je sens que mon jeu s’améliore. Je me sens plus en confiance et j’ai plus d’occasions sur la patinoire. J’en suis reconnaissant. Les joueurs de soutien obtiennent un peu plus de temps de glace et c’est important de saisir cette chance et de produire », a soutenu Mysak.

Houle espère maintenant que cette courte poussée offensive de Kidney et de Mysak, entre autres, se poursuivra même si le Rocket est sur le point de retrouver deux de ses fers de lance en attaque : Emil Heineman et Gabriel Bourque.

Heineman et Bourque devraient être de la formation lors des deux affrontements contre les Canucks à Abbotsford, ce week-end. Philippe Maillet portait un chandail de non-contact à l’entraînement, mardi, et il attend le feu vert des médecins avant de revenir au jeu.