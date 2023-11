(Laval) Personne dans l’organisation du Rocket de Laval n’est satisfait de la séquence de cinq revers en cours, mais l’équipe est loin de s’apitoyer sur son sort.

Simon Servant La Presse Canadienne

Après que le gardien Strauss Mann eut épaté la galerie en n’accordant aucun but lors d’une longue séance de tirs de barrage entre les Rouges et les Blancs, mardi à l’entraînement, l’équipe perdante a dû faire quelques aller-retour sous les moqueries des vainqueurs.

De retour vers le vestiaire, les enfants de l’entraîneur des gardiens Marco Marciano et de l’instructeur du service vidéo Charles Juneau étaient là pour accueillir les joueurs. Après sa disponibilité médiatique, l’attaquant Jan Mysak en a même profité pour discuter avec eux.

Pendant un moment, le hockey est revenu à sa forme la plus pure, l’ambiance était légère comme au début du camp d’entraînement et la fiche de 5-9-4 ne semblait plus exister.

« C’est important de rester terre à terre. Nous avons perdu nos cinq derniers matchs, mais nous trouvons que notre équipe va dans la bonne direction. Nous ne sommes pas à l’endroit où nous souhaitons être au classement, mais l’équipe s’améliore. Nous aimons l’ambiance et c’était plaisant d’avoir les enfants dans l’entourage aujourd’hui », a indiqué l’entraîneur-chef Jean-François Houle, après l’entraînement du Rocket à la Place Bell.

Après un mauvais début de saison, la formation de Laval s’était replacée sur les rails en signant trois victoires de suite. Depuis, elle s’est inclinée cinq fois d’affilée, dont les trois dernières en prolongation ou en tirs de barrage.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Jean-François Houle

En plus de devoir gérer tout l’aspect physique et mental de ses joueurs, Houle doit aussi s’assurer qu’ils aient du plaisir lorsqu’ils viennent aux entraînements, pour qu’ils soient dans de bonnes dispositions pour accepter les conseils.

À travers cette série d’insuccès, c’est peut-être ça le plus grand défi du personnel d’entraîneurs du Rocket, qui se fait un point d’honneur de maintenir une ambiance positive dans le vestiaire.

« Nous en avons parlé au début de l’année, mais l’important pour nous, c’est le processus. Oui, nous allons gagner et perdre, mais ce que nous voulons, c’est que les joueurs s’améliorent chaque jour. C’est pour ça que les joueurs doivent avoir du plaisir à venir à l’aréna. Si tu mets une ligne dure, que les entraîneurs et les joueurs ne sont pas heureux, ça devient rapidement négatif », a mentionné Houle.

Les joueurs ont d’ailleurs ressenti ces efforts à l’entraînement. Avec la bonne humeur viennent une meilleure concentration et un désir d’en faire plus pour passer à la prochaine étape.

Vient aussi l’espoir que les concepts appliqués à l’entraînement puissent se transposer dans les matchs et que les victoires se fassent moins rares.

« Nous avons perdu nos derniers matchs et ça peut être dur sur le moral, mais nous savons que nous possédons une bonne équipe et nous avons confiance en nous. Nous avons mis l’accent sur les détails aujourd’hui et c’est important d’être constamment prêts mentalement pour ne pas commettre les petites erreurs qui vont aider nos adversaires à marquer. Ce fut un bon entraînement aujourd’hui et nous pouvons bâtir là-dessus », a déclaré Mysak.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Jan Mysak

Le Rocket est aussi confronté à la réalité de la Ligue américaine de hockey. Lorsqu’il y a des blessés dans la LNH, il doit prêter quelques-uns de ses meilleurs éléments au Canadien de Montréal. Entre-temps, la troupe lavalloise doit aussi composer avec ses propres blessures et les mouvements de personnel.

Houle aimerait développer les joueurs dans un environnement gagnant, mais il est conscient du travail qu’il a à faire pour préparer les plus jeunes à la LNH. Le défenseur Jayden Struble, récemment rappelé par le Canadien, en est un bon exemple.

Struble connaissait de bons moments avec le Rocket avant son rappel, avec six points en 12 parties, et il a disputé des matchs efficaces avec le Tricolore pendant son voyage en Californie.

« Nous sommes là pour soutenir le Canadien. Quand un espoir peut monter, comme Struble, c’est bon pour nous, pour le jeune et pour l’organisation. C’est sûr que nous voulons gagner, mais notre premier objectif, c’est de nous assurer que les joueurs rappelés sont bien préparés, qu’ils peuvent immédiatement entrer dans les concepts et bien faire. Mais c’est toujours plus facile de développer dans un environnement gagnant », a dit Houle.

Le Rocket prendra maintenant la direction d’Abbotsford pour se mesurer aux Canucks vendredi et samedi. Les Canucks avaient gâché la fête à la Place Bell en remportant les deux premiers matchs de la saison.

« C’est une très bonne équipe dans la ligue. Ce sera une très grosse commande, mais je pense que si nous pouvons aller chercher quelques points à l’étranger, ce sera bon pour l’équipe », a fait valoir Houle.

« Ils nous ont battus plus tôt cette saison, ce serait donc bien d’avoir cette petite revanche », a conclu l’attaquant Riley Kidney.