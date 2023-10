La scène se passe à l’été 2022. Elle met en vedette, d’un côté, Frédéric Brunet, jeune défenseur qui fête ses 19 ans cet été-là, et qui vient alors d’être repêché par les Bruins de Boston au 132e rang.

De l’autre côté, Patrice Bergeron, qui célèbre ses 37 ans cet été-là, et qui traîne la réputation qu’on lui connaît, réputation qui lui ouvrira les portes du Temple de la renommée dès qu’il y sera admissible. Vous aurez lu cette audacieuse prédiction ici en premier.

Ce qui unit les deux joueurs, à part les Bruins ? Ils s’entraînent ensemble l’été à Québec. Au repêchage de 2022, Brunet nous avait justement raconté sa première rencontre avec Bergeron.

Brunet et Bergeron se recroisent donc au gym par après, au fil de l’été. Dont cette fois où Brunet demande au vétéran à quoi s’attendre des examens physiques au camp d’entraînement. Bergeron lui mentionne alors le test du Airbike, un vélo d’entraînement à roue avant surdimensionnée, un peu comme ces grands bis qui étaient tendance à l’été 1872.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Patrice Bergeron

Brunet constate alors qu’il n’a pas accès à un tel équipement à son gym. Réponse de Bergeron : « Viens chez moi, j’en ai un dans le garage ! »

« J’y ai été juste une fois, pour m’entraîner avant le camp, se souvient Brunet, au bout du fil. J’étais surpris qu’il me l’offre. Je venais de déménager à Québec, on se connaissait à peine. Il m’avait dit : “ Tu viendras chez nous, on va faire ça ensemble. ” »

Et le test, ça avait bien été ? « Vraiment ! Je l’ai croisé dans un corridor après. Il m’a dit : “ J’ai entendu dire que ça avait bien été, good job ! ”

Je me suis dit : c’est comme ça que je veux être plus tard. Frédéric Brunet sur Patrice Bergeron

Un an après ces attentions de Bergeron, Brunet a franchi une étape de plus vers son rêve en signant son contrat d’entrée de trois ans avec les Bruins. Il commencera la saison à Providence, dans la Ligue américaine. C’est justement depuis la capitale du Rhode Island que l’athlète de 20 ans a répondu à notre appel.

Carlo et Marchand

Après son camp 2022, Brunet est retourné dans le junior, où il a dominé. En 66 matchs, à Rimouski puis à Victoriaville, il a amassé 73 points, le 2e total parmi les défenseurs de la LHJMQ et a été finaliste au trophée Émile-Bouchard (défenseur par excellence).

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Brad Marchand

De retour dans l’environnement des Bruins cet été, il a eu un aperçu de la vie sans Patrice Bergeron, pour constater que le leadership demeurait entre bonnes mains. À commencer par le nouveau capitaine, Brad Marchand.

Plus jeune, quand j’étais fan du Canadien, je pensais comme tout le monde qu’il n’y aurait chance qu’il soit capitaine un jour. Mais quand tu arrives, tu comprends tout de suite que c’est sûr à 200 % qu’il sera capitaine. De l’intérieur, ça change vraiment la vision qu’on a de lui, par sa façon de travailler et de s’occuper de l’équipe. Frédéric Brunet sur Brad Marchand

Brunet n’a pas beaucoup interagi avec le numéro 63, puisqu’il n’était pas dans le même groupe que lui au camp. Alors, y a-t-il un vétéran qui l’a chouchouté ?

PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS Brandon Carlo

« Brandon Carlo, répond-il instantanément. On était divisés en deux groupes. Brandon était toujours dans mon groupe, je lui posais des questions et il était tellement content de me répondre, je n’avais jamais l’impression de le déranger. »

Le Gatinois a profité de ce camp pour disputer son tout premier match préparatoire dans la LNH. C’était le 26 septembre à Buffalo, contre des Sabres qui envoyaient notamment Rasmus Dahlin, Tage Thompson et Jeff Skinner dans la mêlée. « Dans le vestiaire, j’étais assis à côté de Carlo et il me rassurait », se remémore Brunet.

Un match qui a commencé de façon abrupte, cela dit. Sa toute première présence : en désavantage numérique, contre la première unité des Sabres.

« J’étais du côté où Thompson tire sur réception. Je trouvais ça incroyable d’être rendu là ! Mais ils ont marqué, un méchant jeu de passe, leur premier choix (Zach Benson) a fait la passe par-derrière, sans regarder. Skinner a tiré sur la barre et c’est rentré.

« Au début du match, j’étais un peu impressionné et stressé. Mais plus ça avançait, plus je prenais de bonnes décisions. C’était une expérience incroyable. L’an passé, j’ai eu mon premier camp et là, mon premier match. »

Les Bruins l’ont retranché quelques jours plus tard. Ils n’ont pas fermé la porte à ce qu’il retourne dans les rangs juniors en tant que joueur de 20 ans, mais pour l’heure, ils veulent le voir à l’œuvre dans la Ligue américaine. Leur message ? « Que je continue à jouer avec mes forces, soit mon attaque. Mais mes décisions avec la rondelle et mon jeu défensif doivent prendre un coche. »

Lors de cette même rencontre, ils lui ont aussi dit que son contrat allait « se régler » sous peu. Le 4 octobre, le document devenait officiel. Une décision intéressante des Bruins, qui auraient pu simplement lui offrir un contrat d’un an de la Ligue américaine, puisqu’ils avaient jusqu’au 1er juin 2024 pour lui en offrir un de la LNH.

« C’est une belle marque de respect et de reconnaissance pour ce qu’il a fait dans le junior », a noté son agent, Paul Corbeil.