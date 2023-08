La lune de miel de Steve Yzerman semble terminée. On entend pour la première fois des murmures à son endroit sur les réseaux sociaux et dans les médias de Detroit.

Les Red Wings ont à peine progressé au classement depuis son arrivée, en 2019. Ils ont raté les séries lors des quatre dernières saisons et les avaient loupées lors des trois printemps avant son arrivée.

L’ancien directeur général du Lightning de Tampa Bay avait promis une reconstruction, entamée deux saisons par son prédécesseur Ken Holland, et imploré la patience.

Or, la formation qu’il présentera en octobre n’a rien d’un club jeune. Jeff Petry et Ben Chiarot, 35 et 32 ans respectivement, surpayés tous les deux, formeront vraisemblablement la deuxième paire de défenseurs.

Jake Walman, 27 ans, le partenaire du jeune prodige Moritz Seider, a été retenu à Detroit moyennant 3,4 millions par année pour trois ans. Walman a été efficace l’an dernier, mais il s’agissait pour lui d’une première saison de plus de 32 matchs en carrière.

Steve Yzerman a complété son top 6 défensif en embauchant sur le marché des joueurs autonomes deux vétérans, Shayne Gostisbehere et Justin Holl, tous deux âgés début trentaine. Les jeunes Simon Edvinsson et William Wallinder devront vraisemblablement patienter, car il faut aussi compter sur Olli Määtä, 29 ans, sous contrat pour encore deux ans à 3 millions par saison.

La moyenne d’âge de ce groupe de défenseurs se situe à 29,4 ans, avec un seul joueur, Seider, repêché et développé par l’organisation. Une anomalie pour un club supposément en reconstruction.

Yzerman a aussi court-circuité sa propre reconstruction à l’attaque. Il a complété son top 6 avec l’acquisition d’Alex DeBrincat, obtenu des Sénateurs contre un choix de premier tour en 2024 (le plus éloigné du premier rang entre celui de Detroit ou de Boston), un choix de quatrième tour, Dominik Kubalik et le jeune Donovan Sebrango.

J. T. Compher, 28 ans, pourvoira le poste de deuxième centre derrière Dylan Larkin. Il a été embauché sur le marché des joueurs autonomes en vertu d’un contrat étonnant : 25 millions pour cinq ans. Compher vient de connaître sa meilleure saison offensive en carrière, 52 points, dont 17 buts avec l’Avalanche du Colorado, mais n’avait jamais amassé plus de 33 points lors des cinq saisons précédentes.

L’increvable David Perron, 35 ans, 56 points, dont 24 buts, l’an dernier, complétera le top 6 avec Lucas Raymond et vraisemblablement Jonatan Berggren, les deux seuls joueurs de 23 ans ou moins repêchés et développés par l’organisation au sein du top 9.

Andrew Copp, 29 ans, constitue le troisième centre. Il est sous contrat pour les trois prochaines années à 5,6 millions par saison. Copp est un centre efficace défensivement, hargneux, doté d’une belle réputation, mais qui vient d’atteindre la marque des 40 points pour une première fois en carrière. Il n’est certainement pas sous-payé…

Devant le filet, les Red Wings s’en remettent à Ville Husso, médiocre l’an dernier avec une moyenne de 3,11 et un taux d’arrêts de .896, et James Reimer, 35 ans, embauché à un salaire de 1,5 million pour une seule saison, mais désastreux avec une équipe désastreuse, les Sharks de San Jose, l’hiver dernier.

Après avoir obtenu sept choix consécutifs dans le top 10 depuis 2017, dix choix de premier tour et… 37 choix dans les trois premiers tours lors de ces sept cuvées, il demeure surprenant de voir un club bourré de vétérans entamer la saison 2023-2024.

Tout n’est évidemment pas sombre. Seider et Raymond constituent deux des meilleurs jeunes joueurs de la LNH. Le centre Marco Kasper, 19 ans, huitième choix au total en 2022, vient de connaître une très bonne saison à Rögle pour un si jeune joueur avec 23 points en 52 matchs et il a même été rappelé le temps d’un match en fin de saison, avant de se blesser.

Le défenseur Edvinsson, 6 pieds 4 pouces, très mobile et doué offensivement, demeure un espoir de premier plan et il a amassé 27 points en 52 rencontres à sa première saison dans la Ligue américaine. On verra comment se développeront les choix de premier tour de cet été, le centre droitier Nate Danielson, 9e choix au total, 78 points en 68 matchs à Brandon, et le défenseur droitier Axel Sandin-Pellikka, 17e au total.

Le choix de Filip Zadina au sixième rang en 2018, avant l’arrivée d’Yzerman, fait évidemment mal. Zadina vient d’être libéré et il a signé un modeste contrat à San Jose. Il a été préféré aux défenseurs Quinn Hughes, Adam Boqvist, Evan Bouchard et Noah Dobson, entre autres.

De gros noms sans contrat

PHOTO RUSSELL LABOUNTY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Patrick Kane

Parmi les joueurs autonomes toujours sans emploi, on note évidemment en tête de liste Patrick Kane, qui se remet d’une intervention chirurgicale à la hanche, l’ancien attaquant du Canadien Tomas Tatar (malgré sa saison de 48 points), Jesse Puljujärvi, quatrième choix au total déchu de 2016, Zack Kassian, malheureux perdant d’un brutal combat aux mains d’Arber Xhekaj, Maxime Comtois, Paul Stastny, Phil Kessel et Jaroslav Halak, à la recherche d’un poste d’auxiliaire garanti.