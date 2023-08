Kent Hughes peut crier mission accomplie. Son travail estival est entré en parfaite conformité avec la deuxième phase de reconstruction du club.

Le directeur général n’allait pas encombrer sa formation de vétérans embauchés sur le marché des joueurs autonomes ; il lui fallait en soustraire pour faire encore davantage de place aux jeunes, principalement à l’attaque.

L’échange à trois équipes, avec les Penguins de Pittsburgh et les Sharks de San Jose, début août, pour larguer Mike Hoffman et Rem Pitlick, relève presque du génie.

À 33 ans, bientôt 34, avec son salaire annuel de 4,5 millions et une éthique de travail parfois douteuse, sans compter ses choix de jeux irresponsables, Hoffman était devenu un indésirable à Montréal.

Le directeur général du Canadien a réussi dans la foulée à se départir d’un joueur de soutien légèrement trop payé, à 1,1 million pour le rôle dans lequel il était désormais confiné et malheureux d’avoir été devancé dans la hiérarchie par les Rafaël Harvey-Pinard, Jesse Ylonen et compagnie.

Hughes aurait été heureux d’offrir ces deux attaquants à quiconque sans rien obtenir en retour, mais en permettant aux Penguins de se débarrasser de Jeff Petry pour faciliter l’arrivée d’Erik Karlsson à Pittsburgh, Montréal a obtenu un choix de deuxième tour en 2025. L’autre pièce acquise dans la transaction, l’attaquant Nathan Légaré, 22 ans, est destiné à Laval pour l’instant.

On a fait grand état du retour de Jeff Petry, en sachant très bien que ses chances de disputer un match avec le Canadien étaient minces, mais il constituait une anecdote dans l’histoire. Hughes a tout de même pu récupérer des Red Wings de Detroit un choix de quatrième tour et un défenseur droitier de soutien âgé de 24 ans, Gustav Lindström, pour combler un manque de profondeur à cette position.

Le Canadien aurait-il pu attendre davantage de façon à obtenir de meilleurs atouts pour Petry ? Peut-être, mais l’organisation évoque souvent l’importance de créer une nouvelle culture d’entreprise et la présence d’un défenseur malheureux au camp d’entraînement n’aurait pas correspondu aux objectifs de l’équipe.

L’objectif principal, on le rappelle, consistait à faire de la place à l’attaque, avec Hoffman comme cible principale, et non pas obtenir un défenseur pour le revendre à meilleur prix.

Le CH s’est délesté de 5,6 millions en échangeant Hoffman et Pitlick. Il en reçoit 2,3 millions en retenant une portion du salaire de Petry et 1,8 million avec le contrat du gardien Casey DeSmith, qu’on tenterait encore d’échanger. On réalise des économies de 1,5 million d’ici à ce qu’un gardien soit échangé, et on pourrait atteindre les 3,3 millions si DeSmith trouve preneur d’ici l’ouverture de la saison.

Il faut saluer ici la proactivité de Kent Hughes : il a communiqué avec les Penguins voyant qu’une transaction était dans l’air avec les Sharks et qu’ils avaient besoin du soutien d’une troisième équipe pour réduire leur masse salariale afin de recevoir Karlsson et son monstrueux contrat.

On en oublie presque Joel Edmundson, échangé aux Capitals de Washington le 1er juillet pour des choix de troisième et septième tour en 2024. Avec à gauche Mike Matheson et les jeunes Kaiden Guhle, Jordan Harris et Arber Xhekaj, le départ d’Edmundson était inévitable.

Edmundson exerçait encore une influence positive dans le vestiaire, mais, à 30 ans, il en était à la dernière année de son contrat et ses maux de dos l’ont ralenti de façon considérable.

Le pari Alex Newhook

PHOTO JEFF LE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Alex Newhook (no 18)

Kent Hughes s’est aussi gâté cet été en acquérant un jeune attaquant de 22 ans auparavant lié à son agence, Alex Newhook, 16e choix au total en 2019, un rang derrière Cole Caufield. Newhook était encore considéré comme un espoir de premier plan il n’y a pas si longtemps.

Mais il a connu une saison décevante l’an dernier quand on l’a placé dans un rôle de premier plan, au centre du deuxième trio de l’Avalanche du Colorado, pour remplacer Nazem Kadri. Le jeune homme a obtenu 30 points, dont 14 buts, en 82 matchs.

Montréal a sacrifié les 31e et 37e choix au total en 2023 pour l’obtenir, mais il ne s’agit pas d’un bon prix, mais pas exorbitant non plus. Kirby Dach venait d’amasser 26 points, dont seulement 9 buts, en 70 matchs à Chicago et il a coûté les 13e et 66e choix au total en 2022.

À sa première saison à Montréal, Dach a amassé 38 points en 58 matchs, dont 14 à ses 19 dernières rencontres, et un temps d’utilisation généralement supérieur à 20 minutes par rencontre dans le dernier droit.

Dach et Newhook ont évidemment des profils différents. Le premier est un grand centre droitier de 6 pieds 4 pouces, déjà efficace défensivement à 22 ans, pas le plus rapide, mais capable d’imposer son propre rythme et de protéger la rondelle efficacement en raison de son gabarit imposant.

Newhook est considéré comme un centre, mais il peut aussi être employé à l’aile. Il concède plusieurs pouces à Dach, du haut de ses 5 pieds 10 pouces, mais il est néanmoins costaud avec ses 190 livres. Il se démarque par sa vitesse.

Newhook a été placé dans un contexte particulier au Colorado. L’Avalanche avait un titre de champion à défendre et il y avait peu de place à l’erreur pour un deuxième centre, peu importe son âge et son expérience. Peut-être pourra-t-il s’épanouir davantage à Montréal, où le jeune joueur a le droit à l’erreur.

La nouvelle acquisition du CH demeure le neuvième compteur d’une cuvée 2019 riche, derrière Jack Hughes, Trevor Zegras, Dylan Cozens, Matthew Boldy, Kaapo Kakko, Kirby Dach, Moritz Seider et Cole Caufield.

Formation du Canadien

Attaquants (13)

Nick Suzuki

Cole Caufield

Kirby Dach

Sean Monahan

Josh Anderson

Juraj Slafkovsky

Brendan Gallagher

Christian Dvorak

Alex Newhook

Joel Armia

Jake Evans

Rafaël Harvey-Pinard

Jesse Ylönen

Emil Heineman

Sean Farrell

Lias Andersson

Défenseurs (9)

Mike Matheson

David Savard

Kaiden Guhle

Jordan Harris

Johnathan Kovacevic

Arber Xhekaj

Justin Barron

Gustav Lindström

Chris Wideman

David Reinbacher

Logan Mailloux

William Trudeau

Mattias Norlinder

Gardiens (4)

Samuel Montembeault

Jake Allen

Casey DeSmith

Cayden Primeau

Jakub Dobes

Mattias Norlinder toujours avec le CH

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Mattias Norlinder

Une rumeur laissait entendre récemment le retour du jeune défenseur Mattias Norlinder en Suède, après une saison complète seulement avec le Rocket de Laval l’an dernier.

Norlinder participe au camp d’entraînement à Frölunda, mais il devrait en principe mettre le cap sur le Québec prochainement pour le camp du Canadien. C’est du moins l’information reçue par l’organisation auprès de l’agent de ce jeune défenseur gaucher.

Cette nouvelle devrait intéressera davantage les fans du Rocket que ceux du Canadien. Comparé au légendaire Nicklas Lidstrom par certains médias suédois il y a quelques années, Norlinder est destiné à Laval. Il a su conserver un poste de régulier dans la Ligue américaine, mais sa production modeste, 19 points en 64 matchs, demeure loin de celle d’un défenseur offensif de pointe.

Il devra coiffer Kaiden Guhle, Jordan Harris, Arber Xhekaj, Justin Barron, Johnathan Kovacevic, William Trudeau et peut-être même Logan Mailloux et David Reinbacher pour espérer un poste à Montréal, sans compter les vétérans Mike Matheson, David Savard, Gustav Lidström et Chris Wideman…