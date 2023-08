Mustafa Johnson (94) et Zach Collaros (8)

Avec un revers de 47-17, blâmer uniquement l’unité défensive des Alouettes de Montréal serait compréhensible, mais injuste. Le résultat final est peu reluisant, certes, mais il n’y a que cette unité qui a été le moindrement efficace, jeudi soir, face aux Blue Bombers de Winnipeg.

Ce match lançant la deuxième moitié de la saison marquait pourtant le retour dans l’alignement du quart-arrière Cody Fajardo, après une absence de deux matchs. Les Alouettes avaient dû négocier avec une courte semaine de préparation, mais la troupe de Jason Maas avait le vent dans les voiles grâce à quatre gains consécutifs.

Ultimement, tout semblait aller pour le mieux dans le camp montréalais.

Cependant, les Moineaux affrontaient une équipe ayant également remporté ses quatre derniers duels. Le quart Zach Collaros, le meilleur joueur de la Ligue canadienne lors des deux dernières saisons, était aussi de retour au jeu.

Aucun des deux pivots, toutefois, n’aura été étincelant. Notamment en raison du brio des deux unités défensives.

Même si les Alouettes ont perdu de manière assez nette, il y a peu de choses à reprocher au groupe du coordonnateur défensif Noel Thorpe.

Le résultat est grossier, parce que l’attaque des Blue Bombers a été plus souvent sur le terrain. La défensive montréalaise a été surtaxée, mais jamais la brigade de Fajardo n’a été en mesure d’offrir un coussin à son unité défensive.

Les deux touchés des Alouettes ont été inscrits par l’entremise des joueurs défensifs. Dès le premier jeu du match, Tyrell Richards a retourné une interception dans la zone des buts, sur 40 verges, pour donner les devants aux Alouettes. D’ailleurs, Richards a quitté le match sur une voiturette au dernier quart en raison d’une blessure à un genou.

Puis au deuxième quart, Marc-Antoine Dequoy a réalisé deux interceptions en 90 secondes. À sa deuxième prise, il est parvenu à terminer sa course dans la zone des buts. À ce moment, les visiteurs avaient les devants 17-14.

PHOTO JOHN WOODS, LA PRESSE CANADIENNE Marc-Antoine Dequoy (24)

Même si les Alouettes ont accordé six touchés et 441 verges nettes, il est difficile de reprocher quoi que ce soit à l’unité défensive. Évidemment, ça n’a pas été parfait. Les receveurs des Blue Bombers ont souvent été laissés seuls. La tertiaire était parfois sens dessus dessous. Mais l’attaque a été tellement anémique qu’il faut davantage s’attarder au peu de points marqués plutôt qu’au nombre élevé de points accordés pour pouvoir expliquer la défaite des Alouettes.

Fajardo sans inspiration

PHOTO JOHN WOODS, LA PRESSE CANADIENNE Cody Fajardo (7)

La lune de miel de Fajardo dans l’uniforme des Alouettes est terminée. La première moitié de la saison est chose du passé et lorsqu’on s’attarde au bilan offensif du quart-arrière de l’équipe, c’est peu reluisant.

Même s’il est capable d’animer certaines poussées offensives, l’Américain a du mal à porter réellement son équipe. Le rendement de la ligne offensive lui a mis des bâtons dans les roues en début de saison, mais en incluant le match de jeudi, c’est la cinquième fois en huit départs que Fajardo ne lance aucune passe de touché.

Contre les Bombers, il a lancé pour seulement 137 verges en complétant 14 de ses 25 tentatives. De manière générale, il n’y a rien de simple pour l’attaque des Alouettes. Leurs six revirements ont été coûteux. Jumeler interceptions, échappés et échecs en troisième essai demeure le meilleur moyen de se tirer dans le pied contre une équipe ne demandant qu’à passer plus de temps sur le terrain avec la possession du ballon.

La progression des locaux sur le quart des Alouettes s’est aussi accentuée plus le match progressait. Plus le temps au tableau indicateur diminuait, plus la rapidité avec laquelle les joueurs se rendaient à Fajardo augmentait.

Cet écart de 30 points sera difficile à digérer à plusieurs égards. D’autant plus que les mêmes erreurs semblent se répéter et que les mêmes lacunes sont exploitées chaque match. Au moins, la bonne nouvelle pour la bande de Maas, c’est qu’elle aura huit jours pour se préparer à affronter les Lions de la Colombie-Britannique, deuxième équipe au classement de la division Ouest.