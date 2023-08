Pierre Dorion vient de passer un deuxième été consécutif chargé, à multiplier les embauches et les échanges pour permettre aux Sénateurs d’Ottawa de se qualifier en séries pour la première fois depuis 2017.

Mais si on peut se permettre une vérité brutale, le directeur général des Sénateurs s’est surtout affairé à corriger ses erreurs de l’été précédent.

Alex DeBrincat a coûté un 7e choix et un 39e choix au total en 2023, et un choix de troisième tour en 2024 lors de son acquisition en juillet 2022.

Ce jeune homme de 25 ans n’a pas connu une vilaine saison offensive, avec 27 buts et 66 points, mais il s’agissait néanmoins d’une chute de productivité par rapport à ses 41 buts et 78 points de la saison précédente et ses carences en défensive ont fait mal à Ottawa.

DeBrincat en était à la dernière année de son contrat et il ne manifestait pas le désir de rester avec les Sénateurs. Dorion a réussi à obtenir des choix de premier et quatrième tour en 2024, mais il ne récupérera jamais la valeur perdue.

Les Red Wings auront en effet le loisir de céder leur propre choix ou celui des Bruins obtenu dans l’échange de Tyler Bertuzzi à la date limite des transactions. La perte de Patrice Bergeron et David Krejci à Boston constitue une bonne nouvelle pour Dorion. Et rien ne garantit une place en séries pour Detroit.

Avec un peu de chance, Ottawa pourra peut-être obtenir un choix de milieu de premier tour, mais il s’agira néanmoins d’un constat d’échec puisqu’un septième choix au total vaut généralement de l’or et le choix de début de deuxième tour est perdu à jamais.

Les Sénateurs ont aussi reçu des Wings un ailier de milieu de formation dans la fin vingtaine, Dominik Kubalik, 20 buts et 45 points l’an dernier.

Pour combler la perte de DeBrincat dans la formation, Pierre Dorion a mis la main sur l’attaquant Vladimir Tarasenko, 31 ans, pour un an et 5 millions. Il s’agit d’un contrat raisonnable. Voyons si Tarasenko pourra relancer sa carrière après une saison de 50 points, dont 18 buts, en 69 matchs, après son année de 82 points, dont 34 buts, en seulement 75 rencontres un an plus tôt.

Un nouveau gardien pour les Sénateurs

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Joonas Korpisalo

Le contrat offert au gardien Joonas Korpisalo, 29 ans, sur le marché des joueurs autonomes est nettement plus généreux. L’ancien gardien des Blue Jackets de Columbus touchera 4 millions par saison lors des cinq prochaines années. Mais il a disputé 27 matchs en moyenne au cours des huit dernières saisons, soit en raison de blessures, soit en raison de son inconstance.

L’été précédent, Pierre Dorion a misé sur Cam Talbot à 35 ans, obtenu du Wild du Minnesota pour Filip Gustavsson, alors âgé de 24 ans. Talbot a connu une année difficile, marquée par les blessures. Il vient de signer un contrat d’un an pour un million à Los Angeles. Gustavsson a connu une saison splendide avec une fiche de 22-9-7, une moyenne de 2,10 et un taux d’arrêts de .931. Il a même ravi le poste de numéro un à Marc-André Fleury.

Avant Talbot, le DG des Sénateurs a parié sur Matt Murray, obtenu des Penguins pour un choix de deuxième tour malgré sa propension aux blessures. Dorion a offert des choix de troisième et septième tours aux Leafs l’an dernier pour s’en débarrasser.

L’étau se resserre autour de Pierre Dorion. La première phase de sa reconstruction a réussi. Les résultats ne sont toujours pas au rendez-vous. Une septième exclusion consécutive des séries éliminatoires pourrait marquer la fin de son règne à Ottawa, surtout avec l’arrivée d’un nouveau propriétaire.

Non seulement les Sénateurs n’ont-ils pas participé aux séries depuis 2017, mais ils n’ont pas eu de choix de premier tour depuis deux ans et n’ont pas pigé avant le quatrième tour cet été en raison des stratégies de Dorion pour accélérer la reconstruction. Il s’agit d’un non-sens pour un club écarté des séries.

La perte du choix de premier tour en 2023 (12e au total) s’explique par l’acquisition du défenseur Jakob Chychrun, des Coyotes de l’Arizona. Chychrun a seulement 25 ans et il constitue un joueur de qualité. Mais lui aussi constitue un athlète à la santé fragile. Il a atteint le seuil des 60 matchs seulement une fois au cours des six dernières années, et jamais plus de 68 matchs en carrière. Ottawa a aussi cédé deux choix de deuxième tour, en 2024 et 2026, pour obtenir le jeune homme.

Chychrun s’est blessé douze matchs après son arrivée avec les Sénateurs et raté les dix dernières rencontres de sa nouvelle équipe. Il a confié au confrère Bruce Garrioch cette semaine avoir adopté une nouvelle méthode d’entraînement estival de façon à demeurer en santé.

Les Sénateurs ont raté les séries par six points l’an dernier. Ils ont été devancés par les Sabres et les Penguins, écartés eux aussi. Le défi demeurera de taille cet hiver dans une division compétitive comme celle de l’Atlantique.

Brandon Hagel touche le gros lot à Tampa

PHOTO CHRIS O'MEARA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Brandon Hagel

Les choses peuvent changer rapidement pour un athlète. Choix de sixième tour des Sabres de Buffalo en 2016, Hagel a été invité au camp des recrues du Canadien en 2018 après avoir été largué par Buffalo. Il a été retranché plutôt rapidement par Montréal après des performances sans éclat.

Mais un début de saison spectaculaire à son retour dans les rangs juniors, à Red Deer, 28 points en seulement 15 matchs, à 20 ans, lui a valu un contrat avec les Blackhawks de Chicago en octobre. Il est demeuré dans la Ligue junior de l’Ouest tout l’hiver, avant de rejoindre le club-école des Hawks en fin de saison.

Après une saison complète dans la Ligue américaine l’année suivante, Hagel a été promu dans la Ligue nationale en 2020. Il a obtenu 24 points en 52 matchs, puis avait 37 points, dont 21 buts, au compteur en 55 rencontres lorsque le Lightning de Tampa Bay a cédé Boris Katchouk, Taylor Raddysh et des choix de premier tour en 2023 (19e au total) et 2024 contre des choix de quatrième tour en 2022 et 2024 pour l’obtenir.

Le prix semblait cher payé, mais à 23 ans, Hagel a connu une saison de 30 buts et 64 points l’hiver dernier. Le Lightning l’a récompensé mardi matin : il a obtenu un contrat de huit ans pour 52 millions, soit 6,5 millions annuellement jusqu’en 2032.