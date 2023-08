Les clubs de la LNH sont encore en vacances, mais ça ne veut pas dire qu’il ne se passe rien.

1– Est-ce que les Oilers ont enfin trouvé un gardien ?

Tout le monde peut avoir un gardien, même deux, mais en trouver au moins un qui sait comment arrêter des rondelles ? Ça, c’est le bout le plus difficile. Parlons-en aux Flyers de Philadelphie, qui en cherchent un depuis le gouvernement Mulroney, et les Oilers d’Edmonton ne sont pas bien mieux dans ce département. Connor McDavid ne sera pas éternel, et on se demande si les Huileux ont enfin trouvé l’homme de la situation en Stuart Skinner, un sympathique moustachu de 24 ans qui revient d’une saison où il a été nommé dans la course au trophée Calder. « Je peux être meilleur la saison prochaine », a-t-il déclaré, en substance, au site NHL.com. Il le faudra, parce que McDavid ne pourra pas tout faire tout seul, et aussi parce que cette moustache ne sera plus si sympathique si jamais les triomphes ne suivent pas. Depuis l’arrivée de McDavid en 2015-2016, les Oilers ont employé un total de 11 gardiens.

2– Ça manque de capitaines

Est-ce qu’il y a déjà eu autant d’équipes sans capitaine à ce moment-ci de l’année ? La question se pose, car au dernier décompte, pas moins de 10 équipes de la LNH étaient toujours sans capitaine en vue de la prochaine saison. Cette liste comprend bien sûr les Bruins de Boston, qui devront trouver un successeur à Patrice Bergeron, nouvellement retraité. La plupart de ces postes seront pourvus, mais c’est à se demander si l’importance de pouvoir miser sur quelqu’un pour porter le C n’est pas en train de diminuer. Le Canadien a déjà fait le coup de saisons sans capitaine, et les Coyotes de l’Arizona ont passé les deux dernières saisons sans en avoir un, bien que les Coyotes puissent difficilement être considérés comme des modèles de saine gestion.

3– De l’optimisme à Calgary, vraiment ?

Cette phrase d’un texte sur le site de Sportsnet a certes capté notre attention : « N’ayez crainte, partisans des Flames, Mackenzie Weegar est optimiste. » On ne sait trop s’il s’agit d’une belle démonstration d’ironie, mais peu importe, le défenseur des Flames pense vraiment que son équipe est en pleine progression. Dans le même texte, Weegar évoque des rumeurs de « gars qui ne veulent pas être ici », un énième rappel de la difficile réalité qui guette les petits marchés canadiens. Ici, entre autres, les Elias Lindholm, Noah Hanifin et Mikael Backlund en sont à leur dernière année de contrat, et on se demande bien s’ils voudront être de retour. Les Flames ont un nouveau DG en Craig Conroy, et un nouveau coach en Ryan Huska. Ces deux hommes ont déjà beaucoup de travail à faire, de toute évidence.

4– Revoici Nathan Beaulieu

Il n’y a pas que les chats qui ont neuf vies, Nathan Beaulieu aussi. Après avoir attendu très longtemps à côté de son portable cet été, le défenseur de 30 ans a finalement obtenu… un essai avec les Hurricanes de la Caroline. Ses chances de succès sont sans doute assez minces, puisque les Hurricanes affichent déjà complet à la ligne bleue, mais bon, il s’agit d’une autre occasion pour celui qui en sera à sa cinquième équipe depuis sa sélection au premier tour par le Canadien au repêchage de 2011. La saison passée, Beaulieu avait dû faire un détour par la Ligue américaine, le temps de quatre parties.

5– Les Canes en Caroline jusqu’en 2044

C’est passé sous silence, mais la semaine dernière, les Hurricanes ont confirmé la prolongation de leur bail dans la région de Raleigh jusqu’en 2044. Du même coup, la direction du club a annoncé des rénovations majeures dans ce coin perdu entre deux autoroutes, dont l’ajout d’un hôtel, d’une salle de spectacles, des rénovations à l’aréna, ainsi que la construction de logements familiaux (on ne sait trop qui voudrait aller rester là, mais bon, c’est un autre dossier). Cette nouvelle va sans doute mettre un terme aux rumeurs de déménagement du club. Au fait, qui se souvient de ce compte, quelque part sur les réseaux sociaux, qui répertoriait jadis les avions qui arrivaient à Québec depuis la Caroline ? C’était le bon temps.