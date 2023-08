La formation canadienne des moins de 18 ans a complété la phase préliminaire du tournoi avec un dossier de 2-1 et s’est assurée du premier rang dans le groupe B.

(Trenčín) Berkly Catton a marqué deux buts dans une deuxième rencontre de suite pour mener le Canada vers une victoire de 5-0 contre la Suisse, mercredi, en phase préliminaire de la Coupe Hlinka Gretzky.

La Presse Canadienne

La formation canadienne des moins de 18 ans a complété ce segment du tournoi avec un dossier de 2-1 et s’est assurée du premier rang dans le groupe B.

Le Canada avait amorcé le tournoi avec une défaite de 9-6 contre la Finlande, lundi, avant de vaincre la Slovaquie 14-4 mardi.

Cole Beaudoin a également contribué à la victoire du Canada avec un but et une aide. Roger McQueen et Malcom Massé ont également touché la cible.

Le gardien Carter George n’a eu qu’à repousser 12 rondelles pour inscrire le blanchissage.