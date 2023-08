(Trenčín) Ryder Ritchie a marqué quatre buts en plus d’ajouter une aide pour guider le Canada vers une écrasante victoire de 14-4 aux dépens de la Slovaquie, mardi, à la Coupe Hlinka-Gretzky.

La Presse Canadienne

« Mes coéquipiers ont fait de superbes jeux qui ont mené à chacun de mes buts ce soir, a dit Ritchie. Ce fut un effort collectif et une belle façon de rebondir, donc je suis content de notre performance. On a excellé sur le plan offensif ce soir. On a joué de manière simple et rapide et si on peut en faire autant demain, je crois qu’on est en bonne posture. J’ai confiance en l’équipe. »

Le Canada, qui s’était incliné 9-6 contre la Finlande en lever de rideau du tournoi, lundi, a inscrit trois buts sans réplique pour commencer la rencontre.

Même si la Slovaquie a répliqué avec deux buts, les représentants de l’unifolié se sont distancés pour prendre les devants 8-3 après 40 minutes de jeu. Le Canada a ensuite dominé ses rivaux 6-1 au chapitre des buts au dernier tiers.

Michael Misa a amassé six points pour le Canada, dont deux buts. Berkly Catton, à deux reprises, Cayden Lindstrom, Justin Poirier, Roger McQueen, Carson Wetsch, Maxim Massé et Porter Martone ont aussi fait mouche pour le Canada.

« Notre équipe a vraiment bien rebondi ce soir, a mentionné Misa. On s’est regroupé, on a travaillé fort et on a accompli notre mission. C’est un honneur d’être choisi à titre de joueur sous-âgé et d’avoir l’occasion de jouer avec tous ces joueurs incroyables. Chaque fois que je porte le chandail d’Équipe Canada, c’est tout un privilège. »

Le gardien canadien Carter George a signé la victoire après avoir repoussé 15 rondelles.

Martin Tomas Pobezal a inscrit deux buts pour la Slovaquie, dont un spectaculaire de type « Michigan », alors que Rudolf Liska et Adam Belusko ont tous deux enfilé l’aiguille à une occasion dans une cause perdante.

Dans les autres affrontements de la journée, les États-Unis ont dominé la Suède 6-1, la Suisse a vaincu la Finlande 3-1 et la Tchéquie a eu le meilleur sur l’Allemagne par la marque de 6-2.