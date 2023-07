Mitchell Stephens accepte un contrat d’un an à deux volets

(Montréal) Le directeur général du Canadien de Montréal Kent Hughes a ajouté de la profondeur en attaque lundi après avoir annoncé que l’équipe s’était entendue sur les termes d’un contrat d’une saison à deux volets avec Mitchell Stephens.

La Presse Canadienne

Stephens, qui est originaire de Peterborough, en Ontario, a marqué 20 buts et amassé 21 mentions d’aide en 68 rencontres avec le Rocket de Laval en 2022-2023, en plus de purger 49 minutes de punition.

Le joueur de centre âgé de 26 ans a disputé jusqu’ici un total de 72 matchs en carrière dans la LNH, avec le Lightning de Tampa Bay et les Red Wings de Detroit, amassant 13 points (3-10).

L’attaquant de cinq pieds 11 pouces et 197 lb a aussi obtenu 57 buts et 68 mentions d’assistance en 203 rencontres dans la Ligue américaine de hockey avec le Crunch de Syracuse et le Rocket.

Stephens a été sélectionné au deuxième tour, 33e au total, par le Lightning lors de la séance de repêchage de la LNH en 2015.