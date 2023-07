Steve Yzerman, directeur général des Red Wings de Detroit, a acquis l’attaquant Alex DeBrincat des Sénateurs d’Ottawa dimanche, avant de lui consentir un contrat de quatre ans d’une valeur annuelle moyenne de 7,8 millions US.

PHOTO CHRIS SEWARD, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Detroit) Steve Yzerman a effectué une transaction majeure dans l’espoir d’accélérer le processus de reconstruction des Red Wings de Detroit.

Larry Lage Associated Press

Yzerman a fait preuve de patience depuis qu’il a accepté le poste de directeur général des Red Wings il y a un peu plus de quatre ans, mais cette transaction envoie le signal qu’il souhaite accélérer l’application de son plan de relance de la concession du Michigan.

Le membre du Temple de la renommée, qui a passé sa carrière entière avec les Red Wings, a acquis l’attaquant Alex DeBrincat des Sénateurs d’Ottawa dimanche, avant de lui consentir un contrat de quatre ans d’une valeur annuelle moyenne de 7,8 millions US.

Yzerman a procédé à quelques transactions mineures depuis le début de l’été, notamment pour ajouter de la profondeur à chaque position, avant d’obtenir DeBrincat.

« J’espère que tous les changements apportés, les ajouts à notre formation, nous rendrons plus compétitifs », a dit Yzerman lundi.

Detroita notamment échangé ses choix de première ronde la saison prochaine, son choix de quatrième tour en 2024, l’attaquant Dominik Kubalik et le jeune défenseur Donovan Sebrango afin d’ajouter un joueur établi en attaque.

DeBrincat, qui est âgé de 25 ans, a marqué 41 buts à deux reprises en six saisons dans la LNH. Il totalise 187 buts et 373 points en carrière avec les Sénateurs d’Ottawa et les Blackhawks de Chicago.

DeBrincat, qui est originaire de Farmington Hills, au Michigan, était un partisan des Red Wings lorsqu’ils ont remporté la coupe Stanley en 2008. Son joueur favori n’était nul autre que Pavel Datsyuk.

« J’ai grandi ici et j’encourageais les Red Wings lorsque j’étais gamin ; c’est définitivement un rêve devenu réalité, a-t-il dit. Personne n’est plus heureux que mes parents aujourd’hui. Tout le monde est heureux. C’est un bon endroit pour moi. »

« Ils étaient si dominants quand j’étais jeune, a ajouté DeBrincat. C’était amusant à regarder. C’est une des principales raisons pourquoi je joue au hockey. J’espère que nous pourrons de nouveau connaître du succès ici. »