(Ottawa) Une encéphalopathie traumatique chronique (ETC) de stade 3 a été diagnostiquée à titre posthume chez Henri Richard, ancien grand joueur et capitaine du Canadien de Montréal et membre du Temple de la renommée du hockey, a annoncé mercredi la Fondation Héritage pour les Commotions cérébrales Canada.

La Presse Canadienne

L’encéphalopathie traumatique chronique est une maladie cérébrale progressive associée à des traumatismes cérébraux répétés, notamment des commotions cérébrales et des coups répétés à la tête.

Le fils de Richard, Denis, a publié les résultats de l’étude du cerveau de son père dans l’espoir d’attirer l’attention sur les risques de traumatismes crâniens répétés au hockey.

« J’espère que le don du cerveau de mon père et le diagnostic permettront d’intensifier les efforts de prévention, la recherche et, à terme, la mise au point d’un traitement de l’ETC », a déclaré Denis Richard dans un communiqué.

« Je veux que les gens comprennent qu’il s’agit d’une maladie qui touche les athlètes bien au-delà du football. »

Richard, connu sous le nom de « Pocket Rocket » en tant que frère cadet de Maurice (Rocket) Richard, a joué avec le Canadien de 1955 à 1975 et a remporté 11 coupes Stanley. Il est décédé en 2020 à l’âge de 84 ans après une longue bataille contre la maladie d’Alzheimer.

La Fondation affirme que 16 des 17 joueurs de la LNH dont les cas ont été étudiés ont reçu un diagnostic d’ETC. La liste inclut Stan Mikita, ancienne grande vedette des Black Hawks de Chicago et également membre du Temple de la renommée du hockey.

« Henri Richard n’était pas un bagarreur et l’ETC a quand même ravagé son cerveau. Il est plus que temps que tous les membres de la communauté sportive canadienne reconnaissent les effets à long terme des impacts répétitifs sur le cerveau », a déclaré, dans un communiqué, Tim Fleiszer, un ancien joueur de la Ligue canadienne de football, aujourd’hui directeur exécutif de la Fondation.

La LNH, qui a rendu le port du casque obligatoire en 1979 chez les nouveaux joueurs, a toujours nié l’existence d’un lien entre le hockey et l’ETC.