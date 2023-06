(Las Vegas) Ce n’est pas tout le monde qui aime parler de son propre poids, mais les défenseurs des Golden Knights de Vegas aiment bien le faire, de toute évidence.

Ce fut d’ailleurs un peu la thématique de ce petit dimanche dans le camp des joueurs de Vegas : on a parlé de poids.

Cela ne manquait pas d’ironie, par ailleurs : pendant qu’à l’arrière de la salle, des employés des Golden Knights s’affairaient à préparer un solide buffet qui allait sûrement permettre aux membres des médias de prendre du poids, trop dans ce cas-ci, les joueurs des Golden Knights, eux, se félicitaient de la grosseur de leur défense.

« On sait que les Panthers vont se lancer sur nous [lundi soir], mais notre taille va nous permettre de composer avec ça », a dit en partant Alex Pietrangelo, lui-même membre de cette costaude défense.

S’il y a une place où la prise de poids est une très bonne chose, c’est sans doute sur une glace de la LNH, en particulier dans les séries, là où personne ne fait dans la dentelle.

Dans le premier match de cette finale, samedi soir, on a très bien remarqué que la visite de la Floride ne se formalise pas des bonnes manières.

William Carrier l’a remarqué lui aussi.

« À un moment donné, j’ai vu un gars des Panthers qui essayait de contourner [Brayden] McNabb, a-t-il expliqué. Mais McNabb a tellement un long bâton que c’est pas facile… Dans cette ligue, tu as des défenseurs de 5 pi 10 po, tu as des défenseurs de 6 pi 6 po, et si tu me donnes le choix, je choisirais de jouer contre le défenseur de 5 pi 10 po n’importe quand ! »

PHOTO JOHN LOCHER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Brayden McNabb (3)

Le McNabb dont il est ici question fait partie des gros gaillards à la ligne bleue des Golden Knights, encore que celui-ci n’est même pas le plus gros des gaillards ; ce titre revient plutôt à son coéquipier Nicolas Hague, du haut de ses 6 pi 6 po et 230 lb. Le groupe est complété par messieurs Pietrangelo (215 lb), Martinez (210 lb), Whitecloud (207 lb) ainsi que Shea Theodore, le petit format du groupe, à seulement 197 lb.

Toute cette masse est un avantage marqué en ce moment, selon Pietrangelo.

La taille de la défense est quelque chose de très important, surtout face à un club comme celui des Panthers, qui est très bon en échec avant. Mais ce qui fait en sorte que notre groupe est si spécial, c’est que tout le monde peut patiner et transporter la rondelle. Alex Pietrangelo

« On l’a vu lors du premier match, nos défenseurs peuvent aussi contribuer en attaque. Alors à mes yeux, c’est cette combinaison de taille et ce patin qui nous permet d’être aussi efficaces que nous les sommes, autant dans notre territoire qu’en territoire adverse. »

Pietrangelo n’a pas tort ; lors du premier match de cette finale, samedi soir à Las Vegas, deux buts ont été marqués par des défenseurs des Golden Knights, dont celui de la victoire, réussi par Zach Whitecloud.

Tout le monde a remarqué que les Panthers ne détestent pas le jeu rude et le rififi sous toutes ses formes, mais peut-être que cette fois, de telles stratégies vont s’avérer moins efficaces.

En tout cas, c’est ce que Pietrangelo estime. Et espère.

« Je dirais qu’on est habitués, a conclu le défenseur. Lors des rondes précédentes, les joueurs des Stars ont tenté de jouer comme ça, les joueurs des Jets aussi. On s’y attend, et on sait qu’on doit faire bouger la rondelle contre une équipe qui est agressive comme celle des Panthers. »