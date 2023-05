Ça serait donc officiel, l’ancien directeur général des Flames de Calgary, Brad Treliving, succédera à Kyle Dubas à Toronto.

Les journalistes Darren Dreger et Elliotte Friedman ont rapporté la nouvelle en premier.

Quand même étonnant de voir le président des Leafs, Brendan Shanahan, nommer un DG dont l’équipe a accédé au deuxième tour des séries seulement deux fois en neuf ans, mais aussi raté les séries quatre fois.

Treliving a aussi laissé les Flames avec un noyau vieillissant et surpayé, incapable de se qualifier en séries. La plupart de ses grosses acquisitions sur le marché des joueurs autonomes, James Neal, Troy Brouwer et peut-être éventuellement Nazem Kadri, n’ont pas donné les résultats escomptés.

L’acquisition il y a quelques années d’Elias Lindholm et Noah Hanifin pour Dougie Hamilton, Micheal Ferland et Adam Fox (qui refusait de signer un contrat à Calgary) a cependant rapporté gros.

Pas sûr qu’il s’agisse d’une grande nouvelle à Toronto, mais donnons néanmoins la chance au coureur…

Le parcours de Treliving

Sous son règne, les Flames ont percé le top 15 du classement général de la LNH seulement deux fois en neuf saisons. Cette équipe était située dans le bas du classement à son arrivée en 2014, il faut le mentionner, mais elle a bénéficié par le fait même du quatrième choix au total du repêchage riche quelques mois après sa nomination, et aussi hérité d’un centre de 19 ans déjà implanté au sein du premier trio après avoir été repêché au sixième rang en 2013.

Après une première saison surprenante en 2014-2015, soit une troisième place dans la division Pacifique et une victoire au premier tour, son équipe a replongé au classement l’année suivante (26e au classement général), mais a au moins pu repêcher au sixième rang au total en 2015.

Avec ce trio de jeunes repêchés parmi les six premiers entre 2013 et 2016 (Sean Monahan, Sam Bennett et Matthew Tkachuk), notre homme n’a pas lésiné sur les moyens pour gagner. Il a même choisi de congédier quatre entraîneurs en six ans, entre 2015 et 2021, dont un largué en raison d’un squelette dans le placard. Les entraîneurs Bob Hartley, Glen Gulutzan, Bill Peters (pour des comportements racistes dans le passé) et Geoff Ward ont perdu leur poste sous Treliving.

Au final, le premier des membres de son jeune noyau de l’époque a coûté un choix de premier tour pour s’en départir. À la défense du directeur général, il était usé par les blessures.

Le second est passé à un club rival pour un choix de deuxième tour et un espoir. Il ne s’était jamais épanoui avec son équipe.

Le troisième membre du noyau joue lui aussi pour un autre club. Mais contrairement aux deux autres, il avait exigé une transaction. On a obtenu en retour l’attaquant Jonathan Huberdeau, 55 points en 79 matchs cet hiver, et le défenseur MacKenzie Weegar, troisième dans la hiérarchie des défenseurs, et un choix de premier tour en 2025.

Tkachuk vient d’ailleurs d’accéder à la finale de la Coupe Stanley avec Bennett comme centre régulier.

Treliving laisse à son successeur à Calgary, Craig Conroy, un club expérimenté, certes, mais dont les deux premiers attaquants, Nazem Kadri (32 ans) et Jonathan Huberdeau (29 ans), seront sous contrat jusqu’en 2029 et 2031 respectivement, à des salaires annuels de 7 et 10,5 millions. Un club qui compte un seul joueur de moins de 26 ans au sein de son top 9 à l’attaque ou de son premier quatuor de défenseurs.