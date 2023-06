Kyle Dubas n’a pas pris de temps à se trouver du boulot. L’ex-directeur général des Maple Leafs de Toronto a été nommé président des opérations hockey des Penguins de Pittsburgh, jeudi matin.

Cette annonce survient moins de deux semaines après que Dubas ait appris que son contrat ne serait pas renouvelé par les Maple Leafs.

À titre de président des opérations hockey, le Canadien de 37 ans sera chargé d’établir la vision stratégique et la philosophie de la franchise ; il n’est d’ailleurs que le deuxième à occuper cette position dans l’histoire de cette dernière.

« Au fil de sa carrière, Kyle s’est prouvé comme un homme de hockey avant-gardiste. Il incarne toutes les qualités — intégrité, intelligence et engagement à bâtir une culture gagnante — que nous apprécions chez un leader chez les Penguins et au sein du Groupe Fenway Sports », ont commenté les propriétaires John Henry et Tom Werner par voie de communiqué.

Les deux hommes mentionnent avoir fait un travail « exhaustif » pour sélectionner les candidats, mais affirment avoir été rapidement « impressionné par Kyle, par la réputation qu’il s’est forgée dans et autour de la Ligue nationale de hockey, ainsi que par sa vision de l’organisation sur la glace et en-dehors de celle-ci ». Son style de leadership, croient-ils, placera l’équipe sur un « long chemin de succès à court terme avec notre noyau actuel de calibre de championnat ».

Dubas, 37 ans, a passé les neuf dernières saisons à Toronto, dont cinq à titre de directeur général. Lors de sa nomination, il est devenu le deuxième plus jeune directeur général de l’histoire de la LNH. Les Leafs ont maintenu une fiche de 221-109-42 pendant son règne.

Le principal intéressé a souligné, également dans par voie de communiqué, « la riche histoire de victoires et la compétitivité du personnel d’entraîneurs et des joueurs » qui étaient « évidentes dans chaque conversation » lors du processus de sélection.

« L’opportunité de travailler avec des personnes aussi passionnées et engagées, ainsi que le caractère et le leadership établis du noyau de longue date de joueurs talentueux, me donne un grand enthousiasme pour le défi à relever. Notre famille s’est sentie extrêmement à l’aise tout au long de ce processus et nous sommes ravis d’appeler maintenant Pittsburgh notre maison. »