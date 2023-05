(Seattle) Le Kraken de Seattle a consenti une prolongation de contrat au directeur général Ron Francis, qui est maintenant sous contrat jusqu’au terme de la saison 2026-2027.

Tim Booth Associated Press

Embauché comme premier directeur général de l’équipe, Francis a navigué à travers une première campagne difficile avant de voir le Kraken se qualifier pour les séries éliminatoires de la Coupe Stanley dès sa deuxième saison d’existence.

Francis a assemblé un groupe compétitif sans devoir sacrifier l’avenir à long terme de l’équipe ou se compliquer la tâche au niveau du plafond salarial.

« Ron a effectué du travail exceptionnel au cours des quatre dernières années et mérite cette récompense, a déclaré la copropriétaire du Kraken, Samantha Holloway, dans un communiqué. Il a assemblé une équipe de qualité et permis à Seattle de s’établir comme marché de hockey. Il bâtit pour l’avenir à long terme de l’équipe et est dévoué auprès de la ville, de nos partisans et de notre communauté. »

Francis avait précédemment travaillé au sein de la direction des Hurricanes de la Caroline durant sept saisons. Il avait commencé comme directeur des opérations hockey avant de devenir directeur général en 2014. Il a quitté les Hurricanes après la saison 2017-2018.

Le Kraken a profité de l’occasion pour offrir les commandes de construction de l’équipe d’expansion au membre du Temple de la renommée.

L’équipe a compilé un dossier de 27-49-6 à sa première saison et a terminé au dernier rang de la section Pacifique. Francis a toutefois échangé des vétérans et accumulé des choix au repêchage et de l’espace sous le plafond salarial. Cela lui a permis d’effectuer des manœuvres importantes durant la saison morte.

Le Kraken a notamment embauché l’attaquant Andre Burakovsky en tant que joueur autonome et a obtenu l’ailier Oliver Bjorkstrand via un échange. L’arrivée de la recrue Matty Beniers a aussi eu un impact important.

Le tout a permis au Kraken de présenter une fiche de 46-28-8 et atteindre le plateau des 100 points. L’équipe a ensuite vaincu l’Avalanche du Colorado, les champions en titre de la coupe Stanley, lors du premier tour des séries, avant de rendre les armes devant les Stars de Dallas au deuxième tour.