Joe Pavelski (16) a marqué le but victorieux lors de la première période de prolongation.

PHOTO GARETH PATTERSON, ASSOCIATED PRESS

Les Stars de Dallas n’ont pas poussé leur dernier souffle et du coup, ils sont toujours en vie.

Ces Stars si frustrés, incapables de faire quoi que ce soit lors des trois premiers matchs de cette série, ont trouvé le moyen de rester en vie lors de ce match numéro quatre, jeudi soir à Dallas.

En prolongation, les Stars ont obtenu une victoire de 3-2, un résultat qui va mener au match de samedi, le cinquième de la série, qui sera présenté dans la ville de Céline.

Que dire de plus ? Il aura fallu la vigilance d’un vétéran, Joe Pavelski, un type qui a vu neiger et qui n’allait certes pas accepter la première offre de l’adversaire, celle de vacances hâtives et de vagues promesses sur un futur au mieux incertain, en échange de quoi, au juste ? En échange de rien.

Ce but de Pavelski, déjà son neuvième depuis le début des séries, vient permettre aux Stars de Dallas de poursuivre la route, face à des Golden Knights sans doute trop confiants, qui croyaient que leurs rivaux allaient s’écraser et plier au terme d’une première et seule proposition, celle de rentrer à la maison rapidement.

PHOTO TONY GUTIERREZ, ASSOCIATED PRESS Les partisans des Stars célèbrent leur victoire.

Mais ce ne sera pas ainsi.

Chez les Stars, il y a donc un petit bout de lumière qui pointe à l’horizon. On ne refera pas le tour des équipes qui ont su remonter un retard de 0-3 dans une série depuis que le hockey moderne a accepté la passe avant et les bâtons courbés, parce que cette liste est très modeste de toute façon. Aussi, on ne va pas affirmer ici que les Stars, maintenant, ont le vent en poupe, parce que la côte à surmonter demeure abrupte.

Mais les Stars ont ce talent et cette fougue, autant d’éléments qui permettent d’y croire. Au fait, y a-t-il un seul défenseur aussi solide que Miro Heiskanen en ce moment ? Le jeune homme a passé 30 minutes sur la glace en ce jeudi soir à Dallas, un sommet parmi les joueurs des deux équipes.

La saison des Stars ne devait pas se finir ainsi. Le capitaine n’est pas là pour cause de comportement idiot, et pour un geste qui aurait dû lui mériter une suspension d’ici à octobre, si ça se trouve. Face à un tel exemple de leadership mou, les joueurs des Stars auraient pu s’écraser et disparaître, mais non, ils sont encore là, prêts à en découdre avec des Golden Knights épuisants, qui sont aussi fatigants qu’un spectacle hommage à Céline.

Enfin, un rappel qu’il ne sert plus à rien de lancer des camions de fric à un gardien. En tout cas, pas dans un monde où Adin Hill n’est plus qu’à une seule victoire d’une présence en finale.

En hausse : Miro Heiskanen PHOTO JEROME MIRON, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON William Carrier (28) et Miro Heiskanen (4) Deux passes pour ce défenseur de premier plan.

En baisse : Mark Stone PHOTO TONY GUTIERREZ, ASSOCIATED PRESS Mark Stone (61) Les meilleurs doivent être les meilleurs et il ne l’a pas été.