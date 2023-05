PHOTO STEPHEN R. SYLVANIE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Las Vegas) Chandler Stephenson a profité d’un rebond à 1 : 12 de la prolongation pour trouver le chemin des filets et donner aux Golden Knights de Vegas une victoire de 3-2 sur les Stars de Dallas, dimanche, et une avance de 2-0 dans la finale de l’Association Ouest.

Mark Anderson Associated Press

Jonathan Marchessault a forcé la prolongation avec un tir à seulement 2 : 22 de la fin de la troisième période.

Stephenson, Marchessault et Mark Stone ont chacun inscrit un but et délivré une aide pour les Golden Knights. Adin Hill a repoussé 26 tirs.

Miro Heiskanen et Jason Robertson ont marqué pour les Stars. Ryan Suter a obtenu deux aides alors que Jake Oettinger a réalisé 21 arrêts.

Les quatre matchs de finale de l’Est et l’Ouest ont nécessité de la prolongation, ce qui est une première dans l’histoire de la LNH. Les Stars sont également la cinquième équipe à perdre quatre matchs en prolongation au cours d’un même parcours éliminatoire.

Le troisième match aura lieu mardi à Dallas.