(Toronto) Kyle Dubas a choisi de quitter de façon honorable.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

L’ex-directeur général des Maple Leafs — congédié la semaine dernière après un silence radio de cinq jours suivant l’élimination des Torontois au deuxième tour des séries éliminatoires dans l’Assocation Est — a publié un communiqué sur Twitter, sans entrer dans les détails entourant son départ.

Dubas a été congédié soudainement vendredi dernier, couronnant une étrange période qui avait commencé avec le bilan de fin de saison des Leafs au cours duquel le directeur général âgé de 37 ans avait exprimé un doute par rapport à sa volonté de poursuivre dans ses fonctions.

Le président des Leafs Brendan Shanahan a expliqué en détail le processus qui l’avait mené à congédier Dubas pendant une conférence de presse qui s’était déroulée vendredi après-midi, quelques heures après que l’équipe eut annoncé « le départ » du directeur général.

Shanahan avait dit qu’il avait recommandé à Dubas, dont le contrat devait arriver à échéance le 30 juin, de ne pas discuter de son avenir immédiat avec les journalistes à la suite de l’élimination des Leafs en cinq matchs contre les Panthers de la Floride.

Dubas avait mentionné pendant une conférence de presse tenue le 15 mai que la saison 2022-23 avait été difficile pour sa jeune famille, et qu’il avait besoin de temps pour réfléchir à la suite des choses.

PHOTO ARLYN MCADOREY, LA PRESSE CANADIENNE Brendan Shanahan, président des Maple Leafs

Shanahan, qui a d’abord souhaité le retour de Dubas, a dit cinq jours plus tard pendant sa rencontre médiatique qu’il avait progressivement changé son fusil d’épaule au fur et à mesure que la semaine avançait.

Shanahan a souligné que Dubas lui avait envoyé un courriel jeudi soir dans lequel il lui avait indiqué vouloir continuer dans ses fonctions de directeur général, mais que cet échange s’était produit après que l’équipe — c’est, de nouveau, la version du président — eut reçu des demandes contractuelles bonifiées.

Entre-temps, Shanahan a indiqué qu’il avait pris sa décision et qu’il avait la certitude que le club torontois avait besoin d’un changement à sa tête.

« Au moment où je sentais que j’avais besoin d’évaluer ma vision pour l’avenir, à la fois en ce qui concerne la direction du club et l’assurance que j’avais le soutien total de ma famille concernant toutes mes obligations pendant la saison morte et les années suivantes, l’organisation, comme c’est son droit de le faire, a décidé d’aller dans une direction différente », a déclaré Dubas dans son communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.

Dubas, qui avait été embauché en tant qu’adjoint au directeur général en 2014 à l’âge de 28 ans puis promu au poste de directeur général en 2018 après que Shanahan eut écarté de la direction Lou Lamoriello, a fait référence à son parcours en dents de scie à Toronto dans son communiqué.

« Ç’a été un honneur de pouvoir travailler dans un endroit aussi inspirant, avec des gens dévoués et loyaux et avec une base de partisans extrêmement passionnés, a-t-il écrit lundi. L’impact de cela et les relations qui se sont créées avec toutes les personnes de (Maple Leaf Sports & Entertainment), du conseil d’administration aux préposés du Scotiabank Arena, occuperont à jamais une place chère dans nos cœurs. »