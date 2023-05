Kyle Dubas ne sera pas de retour comme directeur général des Maple Leafs de Toronto la saison prochaine. Son contrat expirera donc le 30 juin, après que l’équipe ait annoncé son intention de « se séparer » de Dubas.

La nouvelle est tombée vendredi midi. Le président de l’équipe Brendan Shanahan rencontrera les médias plus tard cet après-midi.

Cette décision émerge quelques jours après l’élimination des Leafs par les Panthers de la Floride en cinq matchs lors du deuxième tour des séries éliminatoires de la LNH.

Dubas était le directeur général de l’équipe depuis mai 2018. Les Leafs n’ont jamais été plus loin que le deuxième tour éliminatoire au cours de son mandat.

« J’aimerais remercier Kyle pour son dévouement inébranlable au cours des neuf dernières saisons avec l’organisation, y compris ses cinq dernières en tant que directeur général, a dit Shanahan. Kyle a favorisé une excellente culture au sein de notre vestiaire et de notre personnel, et il s’est constamment efforcé d’améliorer notre équipe d’une saison à l’autre. Nous souhaitons à Kyle et à sa famille le meilleur pour l’avenir et nous le remercions pour sa précieuse contribution. »

Dubas avait mentionné lundi, lors du bilan de saison des Leafs, son envie de passer du temps avec sa famille après une année exigeante. Il a ajouté qu’il ne se joindrait pas à un autre club pour la prochaine saison, coupant court à de nombreuses rumeurs l’envoyant notamment chez les Penguins de Pittsburgh.

Dans tous les cas, des changements importants seront à prévoir la saison prochaine, incluant au sein du noyau d’Auston Matthews, Mitch Marner, John Tavares et Mitch Marner.

Matthews et Nylander disputeront la dernière année de leur contrat la saison prochaine et pourront signer des prolongations de contrat à partir du 1er juillet. Matthews et Marner, alors que Marner a deux autres saisons à son contrat, verront leur clause de non-mouvement entrer en vigueur à cette même date. De son côté, Nylander aura une liste de 10 équipes auxquelles il ne pourra être échangé. Tavares, lui, aura 33 ans et comptera encore pour 11 millions US sous le plafond salarial de l’équipe lorsque la saison régulière 2023-24 débutera.

Dubas s’est joint aux Leafs en 2014 à titre d’adjoint au directeur général à l’âge de 28 ans. Il a conduit les Marlies de Toronto, de la Ligue américaine, à la conquête de la coupe Calder à la fin de la saison 2017-18.

Il a remplacé Lou Lamoriello comme directeur général en mai 2018.

Avec La Presse Canadienne