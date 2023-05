Avec seulement 8,5 % de chances de remporter la loterie du repêchage de la LNH, obtenir le premier choix – et Connor Bedard – relevait surtout du vœu pieux pour le Canadien et ses partisans.

Bedard poursuivra sa carrière avec les Blackhawks de Chicago, mais le Tricolore n’a pas perdu sur toute la ligne, puisqu’il conserve son cinquième rang.

« On avait plus de chances de repêcher au sixième rang que de garder notre choix en cinquième place selon les probabilités (24,5 % contre 44 %), a admis le directeur général du Canadien, Kent Hughes, aux journalistes après la séance. On aurait aimé gagner la loterie, mais on planifiait repêcher entre le cinquième et le septième rang et on obtient le meilleur rang des trois. »

Trois centres : Adam Fantilli, fumant cet hiver dans la NCAA, le Suédois Leo Carlsson et le gros producteur droitier du programme de développement américain Will Smith sont considérés parmi les choix logiques après Bedard, selon une majorité de spécialistes.

Il y a aussi l’ailier russe Matvei Michkov, déjà dominant dans la KHL, mais qui pourrait être disponible au cinquième rang en raison de la situation géopolitique en Russie et de sa mise sous contrat jusqu’en 2026 avec le SKA St. Petersburg. Sans oublier le mystère entourant la mort de son père, retrouvé sans vie dans des « circonstances inexpliquées ».

« Maintenant qu’on sait où on repêche, on va devoir y aller en détail et comprendre les obstacles, a dit Hughes à propos de la possibilité de choisir Michkov. Ce sera difficile à prédire, mais pour n’importe quelle équipe, c’est une évaluation risque-récompense de le repêcher. Si tu compares Michkov et un autre joueur égal, ces facteurs vont peser contre lui, mais on n’est pas rendus là, il faut d’abord juger si un autre est égal à lui. »

L’Autrichien David Reinbacher et le Suédois Axel Sandin-Pellikka sont considérés parmi les meilleurs défenseurs disponibles pour l’heure. Les deux lancent de la droite.

Je suis très confiant de nous voir obtenir un très bon joueur de hockey au cinquième rang. Kent Hughes, directeur général du Canadien

Un joueur générationnel capable de transformer l’équipe ? a osé demander un collègue.

« Dans un marché particulier comme celui de Montréal, ça serait difficile de le qualifier ainsi pour l’instant, mais il y a de très bons joueurs disponibles entre le deuxième et le septième rang, et garder notre choix en cinquième place, c’est bien parce qu’on ne sait jamais ce que les équipes devant nous peuvent faire. »

Chicago triomphe

Les Blackhawks ont gagné leur pari. Le directeur général Kyle Davidson a vidé son équipe, même échangé l’été dernier deux de ses meilleurs attaquants de 25 ans ou moins, Alex DeBrincat et Kirby Dach, afin d’entamer la reconstruction de zéro. Chicago a néanmoins terminé devant Anaheim et Columbus au classement, mais le sort a joué en sa faveur.

« Je suis un peu en état de choc, je n’ai pas les mots, a avoué Davidson aux journalistes. J’ai vu certains de mes collègues sauter de joie. »

Chaque fois que tu peux ajouter un tel talent, c’est monumental pour une organisation. C’est très excitant pour les partisans et la ville, mais c’est un seul morceau. Un gros morceau, mais un seul morceau pour rebâtir cette équipe. C’est une belle journée. Kyle Davidson, directeur général des Blackhawks de Chicago

Bedard, le probable premier choix, et même considéré comme le joueur le plus talentueux disponible au repêchage de la LNH depuis Connor McDavid en 2015, rejoindrait l’organisation des Blackhawks à l’heure du départ de ses grandes stars des dernières décennies, Patrick Kane et Jonathan Toews.

Les Ducks d’Anaheim avaient plus de 25 % de chances de repêcher au premier rang. Ils se retrouvent avec le prix de consolation au deuxième rang, probablement Fantilli, 65 points en 36 matchs à sa première saison dans la NCAA, et sans doute un premier choix au total dans un repêchage normal. Les Blue Jackets de Columbus reculent du deuxième au troisième rang.

Kent Hughes avare de confidences

Le DG du Canadien a été courtois comme à son habitude avec les médias, mais on le comprendra de ne pas dévoiler sa stratégie publiquement.

Montréal détient un second choix au premier tour, des Panthers de la Floride obtenu pour Ben Chiarot, mais il dégringolera sans doute du 17e au 29e rang dès leur prochaine victoire contre les Maple Leafs de Toronto, qui leur permettrait d’atteindre le carré d’as. Ils mènent leur série 3-0. Ce choix glissera au 31e rang si les Panthers atteignent la finale et au 32e rang s’ils gagnent la Coupe.

« On doit se préparer à utiliser tous nos choix, mais on est ouverts à toutes les options, a affirmé le DG du Canadien. Chaque année, il y a beaucoup de discussions dans les semaines précédant le repêchage. On verra s’il y a des chances de faire des échanges comme l’an dernier qui peuvent améliorer l’équipe ou accumuler d’autres choix.

« Pour l’instant, on ne sait pas. En mai l’an dernier, l’acquisition de Kirby Dach n’était pas dans les plans. On prévoyait obtenir un troisième choix de premier tour. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Kent Hughes

Hughes a dirigé certains des meilleurs espoirs américains ou canadiens de la cuvée 2005, entre autres Will Smith et Matthew Wood. Les deux ont pris part au Championnat mondial des moins de 18 ans, en Suisse, d’où Kent Hughes est rentré il y a une semaine.

« Je ne mentionnerai pas de noms pour des raisons évidentes, mais j’ai été impressionné par plusieurs joueurs. Certains que je connais un peu plus. C’est toujours plaisant de les voir sur place. On va aussi observer beaucoup de vidéos d’ici le repêchage à Nashville. »

Quel rôle entend-il jouer dans les réunions de l’équipe compte tenu de ses informations privilégiées sur certains joueurs ?

Je vais mettre mon grain de sel dans les réunions et fournir mes informations, mais la décision revient à nos recruteurs. N’oublions pas non plus que je ne les ai pas vus de derrière un banc depuis deux ans. Kent Hughes, directeur général du Canadien

« Dans le cas de Will Smith, par exemple, ça ne constitue pas un désavantage de trop le connaître. Je vais pouvoir dire à nos recruteurs que c’est un bon individu à l’extérieur de la glace et que nous n’aurons pas de problèmes avec lui. Mais nos recruteurs sont mieux en mesure de le comparer aux autres joueurs disponibles, et c’est là qu’il faut leur faire confiance. »

Le Canadien ne repêchera pas en fonction de besoins spécifiques, mais choisira le meilleur joueur disponible, jure Kent Hughes.

« Par contre, si deux joueurs sont vraiment nez à nez, il faudra considérer certains facteurs pour les départager », dit-il.

Pour les plus optimistes, le Canadien repêchera dans le top 5 et Connor Bedard ne se retrouvera pas dans sa division, pas même dans l’Association de l’Est. On se console comme on peut…