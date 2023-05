Après Kent Hughes, Geoff Molson vient de nous donner, mercredi, un indice des objectifs du Canadien, à court, moyen et long terme.

Molson n’a pas tort de rappeler les performances de l’équipe avant l’hécatombe. Le 19 décembre, le CH présentait une fiche de 14-12-2 et se retrouvait à quatre points de la dernière place donnant accès aux séries.

Le soir de cette victoire de 2-1 en tirs de barrage contre les Flames de Calgary au Centre Bell, Cole Caufield, Kirby Dach, Josh Anderson, Kaiden Guhle, Juraj Slafkovsky et Arber Xhekaj n’étaient pas encore tombés au combat. Et on était encore privé de Mike Matheson.

La direction de l’équipe s’attend donc à voir le CH lutter pour une place en séries éliminatoires dès la prochaine saison. L’objectif n’est pas irréaliste.

La participation surprenante du club à la finale de la Coupe Stanley en 2021 a masqué un fait important : la phase de rajeunissement du club ne s’est pas amorcée à l’arrivée de Kent Hughes en 2022, mais bien en 2018 lorsque le Canadien a échangé son capitaine Max Pacioretty pour acquérir l’éventuel successeur de celui-ci, Nick Suzuki.

Cette période a aussi marqué les départs de vétérans comme Tomas Plekanec, Andrew Shaw, Jordie Benn et Karl Alzner (enterré dans les mineures).

Le choix de Jesperi Kotkaniemi au troisième rang en juillet 2018, et son insertion dans la formation dès l’âge de 18 ans, s’inscrivait aussi dans cette mouvance. La suite, malheureusement, n’a pas été très heureuse et a donné en fin de compte Christian Dvorak, un centre de 27 ans ni très bon, ni très mauvais, et un peu perdu dans le processus actuel.

La nouvelle administration a pu aussi profiter de choix judicieux de l’ancien groupe en 2019 et 2020, Cole Caufield et Kaiden Guhle, repêchés au cœur du premier tour à la suite d’une exclusion des séries éliminatoires.

La reconstruction actuelle, devancée par la réinitialisation de l’ère Bergevin, permet donc d’établir à cinq ans la durée de la phase de rajeunissement actuelle.

Malgré sa volonté de succès à court terme, l’ancien DG du Canadien n’a jamais sacrifié de choix au repêchage pour y parvenir, au contraire : Montréal a repêché 17 fois dans les trois premiers tours lors des cuvées 2018, 2019, 2020 et 2021. Parmi eux, Caufield, Guhle, Rafaël Harvey-Pinard, Jesse Ylonen, Jordan Harris et Sean Farrell sont toujours avec le club et Alexander Romanov a rapporté Kirby Dach.

Il est donc légitime pour le propriétaire, après cinq ans de la phase de rajeunissement, et avec un noyau de joueurs âgés de 21 et 23 ans, sans compter plusieurs joueurs encore dans la fin vingtaine, début trentaine, les Mike Matheson, Josh Anderson, David Savard, Brendan Gallagher et compagnie, d’espérer de meilleurs résultats l’an prochain.

Un modèle, les Rangers

Il n’y a pas un modèle de reconstruction, mais mille. Prenons les Rangers de New York, rebâtis par l’actuel vice-président aux opérations hockey du CH, Jeff Gorton.

Les Rangers ont connu deux saisons difficiles après avoir échangé Antti Raanta, Derek Stepan, Rick Nash, Nick Holden, Kevin Hayes, Mats Zuccarello, Ryan McDonagh et J. T. Miller pour des jeunes et des choix au repêchage entre 2017 et 2019.

On a accéléré le processus avec l’acquisition judicieuse par Gorton de jeunes joueurs dans le début de la vingtaine tels Mika Zibanejad, Ryan Lindgren, Ryan Strome, Jacob Trouba et Adam Fox, entre autres.

Les nombreux choix au repêchage entre 2017 et 2019 (NY a repêché dix fois dans les deux premiers tours au cours de ces trois cuvées) ont permis aux Rangers d’ajouter quelques bons jeunes dans la formation, Filip Chytil, Alexis Lafrenière, Kaapo Kakko, K’Andre Miller, Braden Schneider.

L’attrait du marché new-yorkais a évidemment facilité l’arrivée de Fox et Trouba et aussi, surtout, celle d’Artemi Panarin, le joueur autonome sans compensation le plus convoité sur le marché en 2019.

Deux ans après le début de leur reconstruction/réinitialisation, les Rangers luttaient pour une place en séries, en 2019-2020. Ils les ont ratées l’année suivante, avant d’atteindre le carré d’as l’an dernier, avec un nouveau DG, Chris Drury.

Les Rangers viennent de connaître des saisons de 110 et 107 points. Malgré leur élimination en sept matchs aux mains des Devils il y a quelques jours, on peut parler de deux années consécutives de succès durable.

La présence de Jeff Gorton, puis l’arrivée de son lieutenant de toujours, Nick Bobrov, responsable du repêchage avec Martin Lapointe, nous permet d’imaginer un plan semblable à Montréal, même s’il sera plus difficile d’attirer un gros joueur autonome sans compensation comme Panarin à Montréal.

Patrick Kane aurait espéré la santé

PHOTO SETH WENIG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Patrick Kane

« Il faudra trouver le moyen de me ramener à 100 % ou tout proche parce que je repense à la série et j’aurais pu aider l’équipe à gagner si j’avais été en meilleure santé », a déclaré Patrick Kane lors du bilan des Rangers.

Kane n’aura pas coûté trop cher à New York néanmoins. Comme les Rangers n’ont pas atteint le carré d’as, ils céderont un choix de deuxième tour aux Blackhawks en 2023 (56e au total) et non un choix de premier. On a aussi donné un choix de quatrième tour en 2025 à Chicago et un choix de troisième tour en 2025 aux Coyotes de l’Arizona pour que ceux-ci absorbent une portion du contrat de Kane sur leur masse salariale.

L’ancienne vedette des Hawks doit décider s’il se soumettra ou pas à une intervention chirurgicale et ne rejette pas l’éventualité de jouer pour les Rangers l’an prochain.

« Évidemment j’aimerais revenir. Ils ont plusieurs jeunes à mettre sous contrat et d’autres priorités, mais je n’ai rien de négatif à dire sur cette organisation. Ce fut une expérience extraordinaire. Je vais avoir 35 ans l’an prochain, mais je ne me sens pas vieux. J’ai encore la conviction de pouvoir être un joueur de premier plan. »