À plusieurs égards, la loterie 2023 de la LNH, présentée lundi, nous rappelle celle de 2015. Connor Bedard, l’éventuel premier choix au total, constitue le joueur le plus convoité depuis l’autre Connor, McDavid.

Le prix de consolation, Adam Fantilli, est loin d’être vilain, celui-ci pourrait constituer un premier choix au total dans un repêchage plus ordinaire, mais il y a une bonne marge entre son potentiel et celui de Bedard. Comme Jack Eichel comparativement à McDavid.

Il pourrait même y avoir une surprise au deuxième rang. Le gagnant du deuxième prix pourrait aussi opter pour le Russe Matvei Michkov, le Suédois Leo Carlsson ou même le centre droitier américain Will Smith.

Les principaux candidats à la loterie 2023 et leurs chances de succès

1- Anaheim (25,5 %)

2- Columbus (13,5 %)

3- Chicago (11,5 %)

4- San Jose (9,5 %)

5- Montréal (8,5 %)

6- Arizona (7,5 %)

7- Philadelphie (6,5 %)

8- Washington (6 %)

9- Detroit (5 %)

10- St. Louis (3,5 %)

11- Vancouver (3 %)

Les Sabres détenaient les meilleures chances de repêcher Connor McDavid en 2015, suivi des Coyotes de l’Arizona. Les Oilers avaient terminé au 28e rang du classement général, avec six points de plus que l’Arizona et huit de plus que Buffalo. Les Oilers avaient 11 % de chances de repêcher premier, comparativement à 20 % pour Buffalo et 13,5 % pour l’Arizona.

McDavid venait d’amasser 120 points, dont 44 buts, en 47 matchs dans les rangs juniors à Erie. Il avait obtenu 11 points en sept matchs à 17 ans au Championnat mondial junior.

Eichel avait presque dix mois de plus. Il avait donc déjà fait le saut dans la NCAA et obtenu 71 points, dont 26 buts, en 41 matchs à Boston University, le club actuel de l’espoir du CH Lane Hutson. Eichel aurait été admissible au repêchage de 2014 s’il était né six semaines plus tôt.

Bedard a amassé 143 points, dont 71 buts, en 57 matchs à Regina, dans la Ligue junior de l’Ouest. Il a produit un total hallucinant de 23 points en sept matchs au Championnat mondial junior. À 5 pieds 10 pouces, il n’a pas le gabarit de McDavid, 6 pieds 1 pouce, ni sa vitesse, mais d’extraordinaires habiletés offensives.

Comme Eichel, Fantilli est un late dans le jargon du milieu. Né en octobre, il était à quelques semaines d’être repêché l’an dernier. Ce centre originaire de Nobleton, en Ontario, a lui aussi joint les rangs universitaires à son année d’admissibilité et amassé 65 points, dont 30 buts, en 36 matchs à Michigan University.

Il fallait voir la mine déconfite du directeur général des Sabres de Buffalo, Tim Murray, à l’annonce des résultats de la loterie, et le sourire triomphant de celui des Oilers, Craig MacTavish. Mais Murray, comme MacTavish d’ailleurs, n’a pas duré deux ans malgré tout…

Les Oilers ont eu le temps de congédier un autre directeur général, Peter Chiarelli, avant de finalement décoller avec McDavid. Ils ont raté les séries trois fois lors des quatre premières saisons du prodige, mais ne les ont pas ratées depuis 2020, ont atteint le carré d’as l’an dernier et tentent d’y parvenir à nouveau cette saison.

McDavid a déjà 850 points en 569 matchs en carrière. Il a constitué cet hiver le premier joueur depuis Mario Lemieux en 1996 à amasser au moins 150 points dans une saison.

Eichel affronte McDavid lors du deuxième tour, mais dans l’uniforme des Golden Knights de Vegas. Il a été échangé l’an dernier, rappelons-le, par les Sabres en retour d’Alex Tuch, Peyton Krebs, un choix de premier tour en 2022 (Noah Östlund) et un choix de deuxième tour en 2023.

Ce deuxième choix au total participe aux séries pour la première fois en huit ans dans la LNH. Il a obtenu 66 points en 67 matchs cet hiver, pour 446 points en 476 rencontres en carrière, mais on le dit plus responsable défensivement.

Les 15 premiers choix de 2015

1- Connor McDavid (Edmonton)

2- Jack Eichel (Buffalo)

3- Dylan Strome (Arizona)

4- Mitch Marner (Toronto)

5- Noah Hanifin (Caroline)

6- Pavel Zacha (New Jersey)

7- Ivan Provorov (Philadelphie)

8- Zach Werenski (Columbus)

9- Timo Meier (San Jose)

10-Mikko Rantanen (Colorado)

11- Lawson Crouse (Floride)

12- Denis Gurianov (Dallas)

13-Jakub Zboril (Boston)

14-Jake DeBrusk (Boston)

15-Zach Senyshyn (Boston)

Ce fut un repêchage particulier. Le troisième choix, Dylan Strome, avait obtenu 115 points, mais au sein du club de McDavid. Il a changé deux fois de club depuis et semble finalement avoir trouvé une niche à Washington, où il vient de connaitre sa meilleure saison en carrière avec 65 points.

La petite taille de Mitch Marner effrayait certains clubs, mais le directeur du recrutement des Leafs à l’époque, Mark Hunter, avait mis son poing sur la table et on l’a finalement écouté. Heureusement.

Cette année-là, les Bruins ont lancé une audacieuse réinitialisation en échangeant Milan Lucic et Dougie Hamilton pour se retrouver avec trois choix de premier tour et trois choix de deuxième tour. Seulement deux, Jake DeBrusk (14e) et Brandon Carlo (37e) ont percé, mais ils n’en ont pas trop souffert malgré tout.

D’éventuels joueurs de premier plan ont été repêchés à compter du 16e rang, entre autres Mathew Barzal, Thomas Chabot, Kyle Connor, Joel Eriksson-Ek, Brock Boeser, Roope Hintz, Kiril Kaprizov et Sebastian Aho.

Les Stars de Dallas repêchent généralement très bien, mais ils peuvent se tromper comme tout le monde. C’est bien Denis Gurianov, ce même attaquant obtenu pour Egveni Dadonov par le Canadien à la date limite des échanges, au 12e rang sur la liste ci-haut, devant tous ces jeunes premiers. Ils se sont bien repris avec Hintz au deuxième tour…

Les 16 meilleurs compteurs de la cuvée 2015 (avec le rang de sélection)

1- Connor McDavid (1) 850 points/569 matchs

2- Mitch Marner (4) 554 points/507 matchs

3- Mikko Rantanen (10) 513 points/490 matchs

4- Sebastian Aho (35) 469 points/520 matchs

5- Jack Eichel (2) 446 points/476 matchs

6- Kyle Connor (17) 424 points/466 matchs

7- Mathew Barzal (16) 362 points/420 matchs

8- Travis Konecny (24) 332 points/448 matchs

9- Timo Meier (9) 330 points/472 matchs

10-Brock Boeser (23) 311 points/398 matchs

11-Roope Hintz (49) 245 points/213 matchs

12-Zach Werenski (8) 245 points/416 matchs

13- Noah Hanifin (5) 239 points/598 matchs

14-Pavel Zacha (6) 236 points/468 matchs

15- Dylan Strome (3) 235 points/354 matchs

16-Kiril Kaprizov (135) 234 points/203 matchs

La loterie sera présentée lundi soir à 20 heures à Secaucus, New Jersey, en présence des directeurs généraux participants. Le DG du Canadien, Kent Hughes, s’adressera aux journalistes après les résultats.

Le bonheur des Panthers, le malheur du CH

Combien de partisans du Canadien se sont-ils amusés cet hiver avec le simulateur de loterie de la LNH et remporté le premier prix avec le choix des Panthers de la Floride (obtenu l’an dernier pour Ben Chiarot), classés parmi les dix pires clubs de la Ligue à un certain moment ?

Ils se sont consolés en fin de saison avec le 17e choix au total en vertu de la position au classement général des Panthers et d’une probable défaite au premier tour contre les puissants Bruins de Boston.

Mais après leur surprenante remontée contre Boston, les Panthers viennent de remporter les deux premiers matchs de leur série de second tour à Toronto.

Deux autres victoires et les Panthers passent en finale d’association, et en conséquence ce choix au 17e rang chute au 28e rang, puisque les quatre participants au carré d’as obtiennent les quatre pires choix au repêchage. Ce choix glissera au 31e rang si la Floride participe à la finale et au 32e rang si elle remporte la Coupe Stanley.

Certains Montréalais détestent tellement les Maple Leafs que le rang de sélection du Canadien leur importe peu…