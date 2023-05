(Las Vegas) Ivan Barbashev a inscrit deux buts, dont un qui a permis aux Golden Knights de Vegas de prendre l’avantage pour de bon, et les Golden Knights ont surmonté les quatre buts de Leon Draisaitl pour battre les Oilers d’Edmonton 6-4 dans le premier match de la série du deuxième tour, mercredi soir.

Mark Anderson Associated Press

C’est la deuxième nuit consécutive qu’une équipe gagne malgré le fait qu’un joueur adverse ait marqué quatre buts.

Outre Barbashev, les Golden Knights ont également trouvé le chemin des filets par Chandler Stephenson, Michael Amadio, Mark Stone et Jack Eichel. Le but d’Eichel a été inscrit dans un filet vide, et Stone et lui ont chacun délivré une aide. Zach Whitecloud a ajouté deux aides.

Evan Bouchard, Mattias Ekholm, Zach Lyman et Connor McDavid ont chacun distribué deux aides pour les Oilers.

Après que Draisaitl a marqué en supériorité numérique moins de deux minutes après le début de la troisième période pour porter le score à 3-3, les Golden Knights ont pris l’avantage pour de bon en marquant deux buts en 50 secondes.

Le deuxième match aura lieu samedi à Las Vegas.