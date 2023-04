Commençons par le conte de fées, avant la franchise brutale, si vous le voulez bien.

Joël Teasdale en rêvait depuis longtemps. Malgré les obstacles, il disputera mercredi soir, à 24 ans, un premier match en carrière dans la Ligue nationale de hockey.

Jamais repêché, victime de deux graves blessures au même genou ces dernières années, suivies chaque fois de longues réadaptations, Teasdale a persévéré.

Il a même fait partie de la première vague de compressions au camp d’entraînement du Canadien, rappelait le collègue Guillaume Lefrançois mercredi matin.

Une séquence extraordinaire de 19 buts en 25 matchs avec le Rocket de Laval, entre la mi-décembre et la fin février, a attiré les projecteurs sur lui. Et lui a sans doute valu ce rappel cette semaine.

Teasdale a reçu la bonne nouvelle en grande : par Martin St-Louis et Kent Hughes dans le bureau de l’entraîneur Jean-François Houle, après le match de Laval, lundi.

Teasdale, originaire de Repentigny, un ancien de l’Armada de Blainville-Boisbriand, demeure le deuxième buteur du Rocket cette saison avec 23 buts, trois de moins qu’Anthony Richard. Il mérite de disputer au moins un match, sinon deux, dans la Ligue nationale.

Le défenseur Frédéric Allard, de Québec, a un peu plus de métier, mais un parcours aussi accidenté. Il est même passé par l’Autriche en 2020-2021 et l’ECHL, brièvement, en début de carrière. Il disputera mercredi un troisième match en carrière : son deuxième avec le CH ce printemps, un autre avec les Predators de Nashville il y a deux ans.

Des rappels stratégiques

Si le Canadien avait eu besoin d’une victoire à tout prix contre les Islanders mercredi, il aurait rappelé Jesse Ylönen ou Rafaël Harvey-Pinard. Emil Heineman, neuf points, dont sept buts, en sept matchs depuis son arrivée de Suède, constitue sans doute le troisième sur la liste à l’attaque.

En défense, l’éternel dépanneur Corey Schueneman, ou la jeune sensation William Trudeau, auraient sans doute obtenu un rappel.

Mais l’organisation se retrouve dans une position délicate. Les deux dernières rencontres de la saison n’ont aucune importance. Il serait même suggéré de ne pas gagner ces matchs, de façon à garder ce cinquième rang en prévision de la loterie du repêchage.

Le Rocket, lui, est engagé dans une lutte acharnée pour une participation en séries avec deux rencontres à faire. Une qualification permettra à plusieurs espoirs de l’organisation, Harvey-Pinard, Ylönen, Heineman, Trudeau, Xavier Simoneau, Jan Mysak, Jayden Struble et aussi, surtout, le gardien Cayden Primeau, de bénéficier de matchs supplémentaires, dans un contexte très compétitif, de gagner en expérience.

Et qui sait aussi un jeune issu des rangs juniors, Logan Mailloux, Riley Kidney, Jared Davidson, Owen Beck, Filip Mesar ou Joshua Roy si, par surprise, leur saison prend fin prématurément et si celle de Laval se prolonge.

Comment compléter sa formation à Montréal pour les deux dernières rencontres sans affaiblir le Rocket ? En rappelant Teasdale, qui avait ralenti récemment, avec cinq points à ses douze derniers matchs, au point d’être relégué au quatrième trio, et Allard, retranché dix fois de la formation, dont lundi pour un match crucial au profit de Trudeau, Schuneman, Nicolas Beaudin, Mattias Norlinder et Tory Dello.

Le match de mercredi a lieu à Elmont, New York, mais celui de jeudi contre les Bruins au Centre Bell. La clientèle mérite la meilleure formation possible, mais dans sa vision à long terme, la direction du CH estime qu’il sera plus payant de faire profiter certains de ses jeunes de l’expérience des séries éliminatoires dans la Ligue américaine que d’avoir un Harvey-Pinard et un Schueneman à la place de Teasdale et Allard pour un match. Et c’est pleinement justifié.

Formation du Rocket mercredi Heineman-Abbandonato-Ylönen

Richard-Stephens-Harvey-Pinard

Condotta-Simoneau-Dubé

Martel-Mysak-Bourque Trudeau-Schueneman

Norlinder-Dello

Struble-Galipeau Primeau

Ne jamais compter des clubs éliminés pour battus…

On peut continuer à maudire l’entraîneur Darryl Sutter pour ses choix en tirs de barrages contre Nashville lundi, mais si les Flames de Calgary n’avaient pas perdu contre les Blackhawks de Chicago et les Canucks de Vancouver dans la dernière semaine, ils ne seraient peut-être pas exclus des séries éliminatoires.

Chicago a joué le même tour aux Penguins mardi en les battant 5-2… à Pittsburgh de surcroit !

Dans un contexte où ils n’avaient rien à perdre, les Hawks ont joué les trouble-fête contre deux clubs sur qui la pression était forte.

Engagés dans une lutte sans merci avec les Penguins pour les dernières places donnant accès aux séries, les Islanders ont perdu 5-2 contre les Capitals lundi.

Une victoire des Islanders contre le Canadien mercredi exclurait les Penguins des séries pour la première fois depuis la saison recrue de Sidney Crosby en 2005-2006.