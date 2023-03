(New York) Les Rangers de New York et l’attaquant Filip Chytil se sont entendus sur les termes d’une prolongation de contrat de quatre saisons et 17,75 millions de dollars US, permettant ainsi à l’équipe de garder à long terme un autre membre de son noyau.

Associated Press

Les Rangers ont annoncé l’entente mercredi. Chytil comptera pour un peu moins de 4,44 millions US par année sur la masse salariale de l’équipe, jusqu’à la fin de la saison 2026-27.

Âgé de 23 ans, Chytil connait sa meilleure saison en carrière. Il a établi des sommets personnels avec 22 buts, 20 aides et 42 points en 66 matchs.

Le Tchèque est le sixième meilleur pointeur de son équipe et occupe le quatrième rang de l’équipe pour les buts. Choix de premier tour en 2017, Chytil a inscrit 144 points en 342 matchs de saison et de séries dans la LNH.

Chytil aurait pu devenir joueur autonome avec compensation cet été. Le centre Mika Zibanejad est déjà sous contrat jusqu’en 2030, le défenseur étoile Adam Fox jusqu’en 2029, le vétéran Chris Kreider jusqu’en 2027, l’ailier Artemi Panarin jusqu’en 2026 et le lauréat en titre du trophée Vézina Igor Shesterkin jusqu’en 2025.