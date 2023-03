Les Blackhawks de Chicago deviendront la troisième équipe cette saison à abandonner la tradition de porter un chandail en soutien à la communauté LGBTQ+lors d’un échauffement.

Selon ce qu’a appris le journaliste Mark Lazerus de The Athletic, mercredi, les Blackhawks rejoindront les Rangers de New York et le Wild du Minnesota à titre d’équipes qui ont fait volte-face dans le cadre de leur Soirée LGBTQ+ et ne porteront pas un chandail créé pour l’occasion lors de la période d’échauffement.

Toujours selon Lazerus, le club de Chicago aurait peur des représailles que leurs trois joueurs d’origine russe pourraient faire face en portant un tel chandail. En décembre, une loi adoptée en Russie a criminalisé tout ce qui est considéré comme « propagande pour le mouvement LGBTQ+ ».

Plus tôt dans la journée par l’entremise d’un communiqué, les Blackhawks ont mentionné ne pas « tolérer la rhétorique anti-LGBTQ+ » et se tenir « fermement aux côtés de la communauté ».

« Bien que nous sachions que les activités lors du match sont un moyen important d’utiliser notre plateforme pour apporter de la visibilité, c’est le travail que nous faisons ensemble 365 jours par année qui peut créer un véritable impact. Nous voulons garantir que tous nos collègues, partisans et membres de la communauté se sentent accueillis et en sécurité au sein de notre sport », ont-ils ajouté.

Le premier incident concernant les maillots en soutien à la communauté LGBTQ+est survenu en janvier lorsque le défenseur des Flyers de Philadelphie Ivan Provorov a refusé de participer à la période d’échauffement. Il a tout de même pris part à la rencontre.

Le gardien des Sharks de San José James Reimer a également refusé de porter ledit chandail samedi lors de la période d’échauffement en raison de ses « croyances religieuses ».

Ces chandails sont ensuite mis à l’encan et les fonds amassés servent à financer divers organismes qui offrent du soutien à la communauté LGBTQ+. Lazerus a précisé que les Blackhawks tiendront tout de même leur Soirée LGBTQ+, dimanche, face aux Canucks de Vancouver.