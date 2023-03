PHOTO ADAM HUNGER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les soirées de reconnaissance de la communauté LGBTQ+ continuent d’éprouver des ennuis dans la LNH. James Reimer, gardien des Sharks de San Jose, a longuement justifié, ce samedi, sa décision de ne pas porter de chandail spécialement conçu pour l’évènement. Il a, pour ce faire, invoqué sa foi chrétienne.

Les équipes du circuit organisent différentes célébrations, pendant la saison, pour signifier leur soutien à la communauté LGBTQ+. L’un des éléments forts de ces soirées est le port d’un chandail spécial pendant la période d’échauffement.

Au cours des derniers mois, les équipes ont rencontré de la résistance au sein de leur formation. À Philadelphie, le défenseur Ivan Provorov a été le premier à causer la controverse en refusant de prendre part à la période d’échauffement, justifiant sa décision par ses convictions religieuses.

À Manhattan et au Minnesota, entre autres, personne n’a porté le chandail arc-en-ciel, alors que cette initiative était prévue.

À San Jose, ce samedi, le gardien James Reimer a imité Ivan Provorov et n’a pas participé à l’échauffement. Il a publié une déclaration dans laquelle il a expliqué être « un Chrétien, pas seulement sur papier, mais dans la manière que je choisis de vivre ma vie quotidienne ».

« Je n’ai de haine pour personne, et j’ai toujours traité les gens que j’ai croisés avec respect et gentillesse, a-t-il ajouté. Dans ce cas spécifique, j’ai choisi de ne pas endosser quelque chose qui est contraire à mes convictions personnelles qui sont basées sur la Bible, la plus grande autorité de la vie. »

« Je crois fermement que chaque personne a une valeur, et la communauté LGBTQ+, comme toutes les autres, doit être la bienvenue dans tous les aspects du hockey. »

Aux journalistes de San Jose, qui ont relayé ses propos sur les médias sociaux, il a expliqué qu’il trouvait que de porter un chandail arc-en-ciel était trop intrusif.

Il a ensuite expliqué que de la manière dont ses proches et lui « interprètent la Bible », il se dit prêt à « aimer » les membres de la communauté LGBTQ+, sans toutefois « supporter cette activité ou ce mode de vie ».

Le capitaine des Sharks, Logan Couture, a pour sa part indiqué que la plupart de ses coéquipiers et lui étaient « emballés » de porter ce chandail, mais que « toute personne a droit à ses choix » et que Reimer avait fait le sien.