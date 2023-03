La vidéo a choqué les réseaux sociaux. Trois jeunes hommes montent les escaliers pour accéder à une boîte de nuit. Tout près de l’entrée se trouve un fauteuil roulant inoccupé. Au moment de rentrer dans le bar, l’une des trois personnes pousse nonchalamment le fauteuil dans l’escalier. Au moins une pièce s’en détache dans la chute.

Les images captées samedi soir par une caméra de surveillance ne laissent aucune ambiguïté : celui qui pousse le fauteuil est Carson Brière, fils de Daniel Brière, ex-joueur de la LNH et nouveau directeur général par intérim des Flyers de Philadelphie. Le jeune adulte de 23 ans évolue présentement avec les Lakers de l’Université Mercyhurst, en Pennsylvanie.

Sur Twitter, la femme qui avait posté la vidéo a indiqué que le fauteuil se trouvait là, car sa propriétaire avait dû se rendre à l’étage inférieur pour accéder à la salle de bains du bar.

En fin d’après-midi, mardi, la vidéo avait été vue plus de 22 millions de fois sur Twitter. Une campagne de sociofinancement a été mise sur pied afin d’acheter un nouveau fauteuil roulant. Plus de 5000 $ ont déjà été amassés.

Qualifiant l’extrait de « troublant », l’université a rapidement annoncé avoir ouvert une enquête sur l’évènement.

Dans une déclaration publiée mardi, Daniel Brière s’est excusé au nom de son fils, affirmant avoir eu un « choc » en prenant connaissance de la vidéo. Le Québécois a qualifié ces agissements d’« inexcusables » et affirmé qu’ils allaient à l’encontre des valeurs de sa famille, qui appellent « à traiter les gens avec respect ».

« Carson est désolé et accepte la pleine responsabilité de son comportement », a-t-il ajouté.

Carson Brière, plus succinctement, a déclaré être « profondément désolé pour [son] comportement de samedi ».

« Il n’y a aucune excuse pour mes actions et je ferai tout en mon possible pour me racheter après ce sérieux manque de jugement », a-t-il conclu.