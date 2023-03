Les Sénateurs, malgré leurs acquisitions estivales, dont celle d’Alex DeBrincat (photo) devront vraisemblablement attendre encore un an, et ils ont amorcé leur reconstruction bien avant celle du Canadien.

Les fans les plus optimistes du Canadien espèrent voir leur club préféré lutter pour une place en séries éliminatoires dès l’an prochain et, qui sait, y prendre part. Est-ce réaliste dès la deuxième année de sa reconstruction ?

Dressons un parallèle avec trois équipes voisines en ascension, les Sénateurs d’Ottawa, les Sabres de Buffalo et les Red Wings de Detroit.

Les Sénateurs ont entamé leur phase de reconstruction il y a quatre ans, en 2018-2019, en échangeant leurs vedettes Erik Karlsson, Mark Stone et Matt Duchene à six mois d’intervalle.

Celle des Red Wings, plus timide, s’est entamée un an plus tôt. Lors des deux dernières dates limites des transactions de Ken Holland à Detroit, celui-ci a amassé un choix supplémentaire de premier tour, trois choix de deuxième tour et trois choix de troisième tour pour Tomas Tatar, Gustav Nyqvist, Nick Jensen et Petr Mrazek. Steve Yzerman a poussé encore davantage la reconstruction à son arrivée en 2019.

Les Sabres, eux, ont entamé leur plus récente reconstruction, une troisième consécutive, avec l’arrivée du directeur général Kevyn Adams en 2020. Adams a poursuivi la (les) phase(s) de rajeunissement de l’équipe en échangeant Rasmus Ristolainen, Sam Reinhart et Jack Eichel, mais son prédécesseur Jason Botterill avait déjà entamé sa propre reconstruction en échangeant Ryan O’Reilly et Evander Kane pour des choix et des espoirs en 2018.

Pour simplifier les choses, traçons grossièrement le début de la reconstruction de ses trois organisations à 2018.

Quatre ans plus tard, en septembre 2022, on aspirait dans les trois cas, surtout à Ottawa et Detroit, à une place en séries éliminatoires.

Les Sénateurs ont pris les grands moyens pour y parvenir, après cinq exclusions consécutives. Pierre Dorion a cédé l’été dernier son septième choix au total, son choix de début de second tour et un choix de troisième tour en 2024 pour acquérir Alex DeBrincat. Dorion a aussi offert 19,5 millions pour trois ans au joueur autonome Claude Giroux.

Comme il sentait son équipe s’approcher de son objectif ces dernières semaines, il a cédé aux Coyotes un autre choix de premier tour, en 2023 (situé au 12e rang à l’heure actuelle) et des choix de second tour en 2024 et 2026 pour le défenseur Jakob Chychrun.

Avec quatre défaites à leurs cinq plus récents matchs, les Sénateurs s’éloignent à six points des Islanders de New York et de la dernière place donnant accès aux séries, avec deux matchs en main. Mais ils doivent aussi devancer les Panthers, les Sabres et les Capitals qui, eux, s’affronteront à quelques reprises d’ici la fin, donc l’un ou l’autre en tireront des points.

Une sixième exclusion consécutive ne serait pas dramatique pour Ottawa puisque les joueurs DeBrincat et Chychrun sont âgés de 25 et 24 ans respectivement et ont rejoint un noyau encore très jeune ; mais elle démontre à quel point la patience est de mise avec les reconstructions.

Yzerman croyait lui aussi le temps venu de participer aux séries cette année. Il a accordé 61 millions aux joueurs autonomes David Perron, Andrew Copp, Ben Chiarot et Dominik Kubalik l’été dernier.

Mais voyant que ses Wings allaient rater les séries pour une septième saison consécutive, il a pris un pas de recul à la date limite des transactions en échangeant Tyler Bertuzzi (éventuel joueur autonome sans compensation) et Filip Hronek pour des choix de premier tour.

Les Sabres sont les seuls à ne pas avoir pris de dispositions particulières afin de passer à l’étape suivante. Mais ils détenaient déjà une quantité impressionnante de jeunes joueurs de talent. Ils se retrouvent aujourd’hui à cinq points des Islanders, avec néanmoins trois matchs en main.

Le Canadien peut toujours nous surprendre l’an prochain. Mais la reconstruction a été entamée il y a un an seulement avec l’arrivée de Kent Hughes, ne l’oublions pas. Et ses trois rivaux évoqués ci-haut ont quelques années d’avance dans leur phase de rajeunissement.

Jayden Struble se joint au CH

Sans surprise, Jayden Struble est désormais membre de l’organisation du Canadien. Les liens étroits entre Struble et le directeur général Kent Hughes ont permis à celui-ci de le convaincre de privilégier son développement à long terme à une place rapide dans la LNH.

Ce choix de deuxième tour, 46e au total, en 2019, a d’ailleurs signé un second contrat, de Ligue américaine, lui permettant de terminer la saison avec le Rocket de Laval. Son contrat de Ligue nationale sera en vigueur au début de la saison suivante.

Struble, un défenseur robuste, mais limité offensivement, aura de la compétition ces prochaines années. Le CH compte une quantité impressionnante de défenseurs gauchers de 22 ans et moins dans son organisation : Kaiden Guhle, Jordan Harris, Arber Xhekaj, Lane Hutson, Adam Engström, Mattias Norlinder et William Trudeau, étonnant cet hiver chez le Rocket.

Hughes croit néanmoins assez en Struble pour prendre un pari à long terme avec lui. Il part loin derrière la plupart des autres cités ci-haut, mais sait-on jamais…