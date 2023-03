Dernier joueur à traverser le banc de partisans réunis au Club Soda mardi soir pour se rendre sur les planches, le nouveau capitaine du CF Montréal a eu droit à l’accueil le plus chaleureux de la soirée.

(Montréal) Comme certains grands lutteurs, Samuel Piette a judicieusement choisi la chanson sur laquelle il allait faire son entrée lors du lancement de la saison du CF Montréal. Elle se devait de représenter le personnage.

Dernier joueur à traverser le banc de partisans réunis au Club Soda mardi soir pour se rendre sur les planches, le nouveau capitaine du CF Montréal a eu droit à l’accueil le plus chaleureux de la soirée. À l’instar de Shawn Michaels, Bret Hart et The Rock, dès que la chanson thème du Repentignois a retenti, la foule s’est immédiatement emballée.

Entre tous les cris des partisans, la chanson La famille du groupe de rap keb Alaclair Ensemble s’est fait entendre. Piette a choisi avec soin cette chanson – une œuvre québécoise ayant un bon rythme et surtout en raison de sa thématique – pour faire ses premiers pas comme capitaine officiel.

Depuis le départ de Jukka Raitala en janvier 2021, le CFM employait quelques cocapitaines, dont le milieu défensif québécois. C’est Mauro Biello, ex-capitaine et ancien entraîneur-chef de l’Impact, qui a fait la passation des pouvoirs.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE L’ambiance au Club Soda était survoltée, mardi soir, lors de la présentation des joueurs.

À sa septième saison avec le club montréalais, Piette devra embrasser plus que jamais le rôle de grand frère dans le vestiaire. L’équipe a perdu plusieurs rouages clés dans l’entre-saison et a entamé la saison avec trois revers consécutifs sur la route. À la veille de sa rentrée montréalaise samedi soir au Stade olympique, l’équipe doit éviter une guerre fratricide à tout prix.

Ça va être important de rester unis comme c’est le cas en ce moment. De ne pas commencer à pointer les autres du doigt. C’est cette solidarité-là qui a fait notre force l’an dernier. Samuel Piette

Tout comme dans la salle, Piette assure que l’ambiance dans le vestiaire est excellente. Nous pouvons facilement témoigner des salves d’applaudissements qui ont été entendues tout au long de la soirée. Nous pouvons également mentionner la performance de la foule, qui s’est époumonée à scander l’emblématique chant Allez, Montréal en guise d’interlude musical tout au long de l’évènement.

« C’est une grosse dose d’amour » dont Piette ne se lasse jamais. « C’est un sentiment de fierté et d’honneur [d’être accueilli comme ça]. C’est toujours aussi spécial et on ne s’y habitue jamais. Tu le savoures chaque fois. »

Le président du CFM, Gabriel Gervais, est le premier à encenser Piette dans son nouveau rôle et à lui donner une autre dose d’amour.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Le président du CFM, Gabriel Gervais

On est tellement fiers de Sam. Il a travaillé tellement fort et il donne toujours l’exemple. Vous ne le voyez pas, mais il est un sacré leader en coulisses. Croyez-moi, il mérite ce brassard de capitaine. Gabriel Gervais

La question demeure à savoir si le joueur de 28 ans pourra être de la rencontre de samedi contre l’Union de Philadelphie. Piette a raté le dernier duel des siens après s’être blessé lors d’un affrontement contre l’Austin FC le 4 mars.

Le principal intéressé a dit que sa présence pour la rencontre était encore à confirmer. Il s’est entraîné mardi matin au Stade olympique, mais à l’écart de ses coéquipiers. « Tu veux jouer le premier match à domicile, mais il ne faut pas précipiter les choses », a-t-il résumé.

Une rentrée montréalaise salutaire

Après trois semaines de camp d’entraînement en Floride suivies de trois matchs consécutifs sur la route, Samuel Piette était plus qu’heureux de finalement passer une semaine complète à Montréal. « Ça fait du bien », confirme-t-il.

Je sais que ce n’est pas une excuse, mais revenir à la maison, c’est précieux. J’ai confiance pour le match de samedi. Samuel Piette

En dépit de la fiche du CFM, Gervais a confirmé que le club avait déjà vendu « l’équivalent d’un stade Saputo à guichets fermés » pour la rencontre contre l’Union. Même si c’est un nombre supérieur à 20 000 partisans qui est attendu, le président veut voir davantage de personnes au Stade olympique : « On a besoin de nos fans. Surtout maintenant, car nous sommes un peu dans un creux. »

Un soutien qui sera important, alors que le CFM disputera son premier match local lors de sa saison du 30e anniversaire du club.