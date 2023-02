Avant de crier au vol en faveur du Canadien, donnons à Denis Gurianov quelques semaines pour faire ses preuves.

Kent Hughes et le Canadien ont pris un pari intelligent, et presque gratuit, en l’obtenant des Stars de Dallas en retour d’Evgeny Dadonov, dimanche, mais les Stars ont cédé à Montréal un joueur dont ils voulaient se débarrasser, ne l’oublions pas.

À 25 ans, Gurianov, un choix de première ronde, 12e au total en 2015, n’entre plus dans la catégorie des espoirs, mais des joueurs envers qui certaines organisations lancent la serviette après avoir patienté plusieurs saisons.

Gurianov a jadis été considéré comme un espoir de premier plan à Dallas. Grand et costaud, à 6 pieds 3 pouces et 205 livres, cet ailier russe possède une vitesse impressionnante pour un joueur de son gabarit. Il n’est pas un vilain marqueur non plus.

Guillaume Lefrançois a sondé le gardien Philippe Desrosiers à propos de Gurianov. Desrosiers a côtoyé la nouvelle acquisition du Canadien au du club-école des Stars entre 2016 et 2019.

On croyait chez les Stars détenir un joueur de premier plan en séries éliminatoires, en 2020. Gurianov, à 23 ans, avait obtenu 17 points, dont 9 buts, en 27 matchs, en route vers la finale.

Il a enchaîné avec une saison de 30 points en 55 matchs, mais depuis deux ans, il ne produit presque plus et a même été rayé plusieurs fois de la formation. En 43 matchs cette année, il compte seulement 9 points, dont 2 buts, en 43 matchs et avait été relégué au sein du quatrième trio.

On ne lui reprochait pas seulement son manque de production, mais de trop nombreuses erreurs de concentration, non seulement dans l’exécution, mais aussi dans son positionnement et des missions spécifiques sur la glace.

Les Stars, premiers dans la section centrale, ont de grandes aspirations ce printemps. Ils n’avaient plus le temps d’attendre.

De toute évidence, ils s’estiment meilleurs à court terme avec Dadonov, 33 ans, plus expérimenté, hargneux et responsable défensivement.

À noter la relation entre l’entraîneur des Stars, Peter DeBoer, et Dadonov. Celui-ci a connu une saison de 20 buts l’an dernier pour DeBoer à Vegas, dont 20 points à ses 19 derniers matchs. DeBoer a été congédié à la fin de la saison, avant de rebondir rapidement à Dallas. Dadonov est passé de Vegas au Canadien en retour de Shea Weber et de son monstrueux contrat.

Dans cette transaction entre les Stars et le Canadien, Dallas parvient à retrancher 400 000 $ sur sa masse salariale puisque le CH retient 50 % du salaire de 5 millions de Dadonov tandis que Gurianov touche 2,9 millions.

Le Canadien, lui, a du temps. Il peut placer Gurianov dans une position favorable et se donner les dernières semaines pour l’évaluer.

Si sa nouvelle acquisition fait l’affaire, on pourra lui soumettre une nouvelle offre de contrat ou une offre qualificative de 2,9 millions puisqu’il est joueur autonome avec compensation, donc ses droits appartiendront encore au CH à la fin de la saison (il est admissible à l’arbitrage cependant).

Si on n’est pas satisfait, Montréal n’est pas dans l’obligation de renouveler son contrat et Gurianov pourra profiter de son autonomie complète.

Le pari ne coûte pas grand-chose dans le sens où on n’espérait pas la lune en retour de Dadonov. Peut-être un choix de cinquième ou sixième ronde. Kent Hughes dépanne en quelque sorte son homologue Jim Nill et se dote d’un projet encore inachevé.

Seule source d’inquiétude chez les fans des Stars, le douloureux souvenir de Valeri Nichushkin. Choix de première ronde, 10e au total, en 2013, ce Russe avait vu son contrat racheté par Nill en 2019 après une saison sans parvenir à marquer le moindre but en 57 matchs, avec dix aides au compteur.

Nichushkin s’est retrouvé avec l’Avalanche, où il a débloqué deux ans après son arrivée en obtenant 52 points, dont 25 buts, en 62 matchs l’an dernier et 15 points en 20 rencontres de séries éliminatoires.

Il a signé l’été dernier un contrat de 8 ans moyennant 49 millions et compte 24 points en 29 matchs dans une saison marquée par les blessures.

Mais les observateurs les plus avertis à Dallas jurent que Nichushkin était un joueur supérieur à Gurianov sur tous les plans au même âge.

Qu’importe, le Canadien n’a rien à perdre !

Les Devils frappent un grand coup

Le DG des Devils du New Jersey, Tom Fitzgerald, vient de réussir un exploit. Il a acquis l’un des attaquants les plus convoités du marché, Tim Meier, 26 ans, 52 points en 57 matchs, dont 31 buts, sans céder l’un de ses cinq meilleurs espoirs.

Les Devils donnent aux Sharks de San Jose une flopée de joueurs, et un choix de première ronde assuré, mais Luke Hughes, Simon Nemec, Dawson Mercer, Alexander Holtz et Yegor Sharangovich demeurent dans l’organisation.

Fabian Zetterlund, 23 ans, est un petit attaquant intéressant, mais il vient loin parmi les meilleurs compteurs des Devils avec 20 points en 45 matchs.

Le défenseur Shakir Mukhamadullin, 21 ans, le troisième choix de la première ronde (20e au total) du New Jersey en 2020, constitue sans doute la pièce maîtresse. Il compte 25 points en 67 matchs en KHL cet hiver. Il faudra l’en sortir. Les Devils pouvaient néanmoins se permettre de se départir de lui avec l’arrivée éventuelle de Hughes, Nemec et Seamus Casey.

Le choix de première ronde en 2023 sera situé parmi les derniers choix de ce tour en raison de la position au classement des Devils. Le choix de première ronde en 2024 comporte une condition. Les Devils doivent atteindre le carré d’as ce printemps et Meier doit disputer 50 % des matchs des séries sans quoi ce choix se transposera au deuxième tour.