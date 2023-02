PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS

Cozens amasse trois buts et une aide et les Sabres dominent les Capitals

(Buffalo) Dylan Cozens a réalisé le premier tour du chapeau de sa carrière et a ajouté une mention d’aide, et les Sabres de Buffalo ont signé une troisième victoire de suite, 7-4 contre les Capitals de Washington dimanche après-midi.

John Wawrow Associated Press

Les Sabres ont connu leur deuxième explosion de sept buts en 11 jours malgré les absences de l’attaquant Alexander Tuch et du défenseur Rasmus Dahlin, deux de leurs meilleurs marqueurs, au rancart à cause de blessures.

Dans la victoire, 12 joueurs des Sabres ont récolté au moins un point, dont Tage Thompson, qui a inscrit son 40e but de la saison, un sommet au sein de l’équipe.

Jeff Skinner, Zemgus Girgensons et Vinnie Hinostroza ont également trouvé le fond du filet dans un match où les Sabres ont marqué quatre de leurs buts dans un intervalle de sept minutes pendant la deuxième période.

Le but de Hinostroza était son premier de la saison, et il est survenu après son rappel des ligues mineures pour remplacer Tuch, qui sera au rancart pendant au moins deux semaines à cause d’une blessure au bas du corps.

Dans le cas de Dahlin, qui partage le deuxième du classement des marqueurs des Sabres avec Tuch avec 62 points, son cas sera réévalué sur une base quotidienne.

Le gardien Ukka-Pekka Luukknonen a réalisé 26 arrêts devant les filets des Sabres, qui ont amorcé la journée au neuvième rang, au cœur d’une lutte serrée dans l’Association Est en vue des éliminatoires.

Seulement trois points séparaient le club de septième place des Capitals, maintenant installés au 12e rang après des défaites dans sept de leurs huit dernières parties.

Dans le revers, Alexander Ovechkin a obtenu son 33e filet de la saison, un sommet chez les Capitals, et son 1467e point en carrière. C’est le même nombre que Stan Mikita, ancienne vedette des Black Hawks de Chicago, au 16e rang du classement de tous les temps dans la LNH.

Dylan Strome et T. J. Oshie ont récolté un but et une aide chacun, l’autre filet allant à la fiche de Sonny Milano.

Le gardien Darcy Kuemper a été retiré de la rencontre avec 9 : 53 à écouler à la période médiane, après avoir été victime de cinq buts en 19 tirs. Charlie Lindgren a pris la relève et il a concédé deux buts, également en 19 tirs.

Le score était de 2-2 lorsque Skinner a brisé l’égalité à 5 : 49 de la deuxième période et amorcé l’explosion de quatre buts des Sabres.