(Sunrise) La section Atlantique a remporté le tournoi à trois contre trois du match des étoiles de la LNH, samedi.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

L’Atlantique a battu la section Centrale 7-5 en finale pour conclure les festivités du week-end.

Le premier duel de demi-finale a été remporté 6-4 par la Centrale contre la Pacifique. L’Atlantique a ensuite rejoint la Centrale en finale grâce à un score de 10-6 contre la section Métropolitaine.

Le centre des Red Wings de Detroit Dylan Larkin a inscrit un tour du chapeau en finale.

L’ailier des Panthers de la Floride Matthew Tkachuk, nommé le joueur par excellence du match des étoiles, a inscrit un but et une aide en finale.

Il avait récolté trois buts et deux mentions d’aide en demi-finale.

L’ailier des Maple Leafs de Toronto Mitch Marner a terminé le duel final avec trois aides.

La défaite en demi-finale de la section Pacifique signifiait aussi la dernière fois que Bo Horvat, qui a été échangé par les Canucks de Vancouver aux Islanders de New York plus tôt cette semaine, jouait avec son ancien coéquipier Elias Pettersson.

Les deux ont complété un jeu permettant à Pettersson de marquer.

Horvat a dit qu’il a apprécié jouer avec Pettersson, dans une situation que son coéquipier a décrite comme étant « la dernière fois ».

« C’était un peu triste de savoir que c’était la dernière fois que nous allions jouer ensemble, a déclaré Horvat. Je suis heureux que nous ayons pu inscrire un but ensemble et avoir une dernière opportunité. Il va beaucoup me manquer. C’est une bonne personne et un bon joueur. Il va réaliser plusieurs bonnes choses dans le futur. »

Dans l’autre demi-finale, la défaite de la Métropolitaine a vu une possible dernière présence ensemble au match des étoiles de Sidney Crosby et d’Alexander Ovechkin être écourtée.

« Vous essayez de vous présenter et d’avoir du plaisir en profitant du moment, a dit Crosby lorsqu’on lui a demandé s’il avait davantage profité de l’ambiance, lui qui en était à son cinquième match des étoiles et son quatrième avec Ovechkin. J’espère que ce n’était pas notre dernier. C’est le meilleur moyen de voir cela. »