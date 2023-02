Les Islanders de New York ont signé un contrat de huit ans avec le centre Bo Horvat, moins d’une semaine après l’avoir acquis lors d’un échange avec les Canucks de Vancouver.

Associated Press

L’équipe a annoncé le contrat dimanche, après sa première séance d’entraînement suivant la pause des étoiles. Le contrat de Horvat est d’une valeur de 68 millions, pour un montant annuel de 8,5 millions jusqu’à la saison 2030-31.

Le directeur général, Lou Lamoriello, a plaisanté devant les journalistes lors de l’entraînement à Long Island en disant que le contrat d’Horvat était « trop long et trop cher ».

Les Islanders ont envoyé l’attaquant Anthony Beauvillier, l’espoir Aatu Raty et un choix de premier tour protégé aux Canucks pour Horvat, lundi. Il devait devenir joueur autonome sans restriction après la saison, et l’échange est le résultat de l’incapacité de Vancouver et du camp de Horvat à trouver un accord l’été dernier.

Lamoriello et Horvat avaient tous les deux admis qu’ils espéraient un accord après l’échange. Le joueur de 27 ans a marqué plus de 30 buts pour une deuxième saison consécutive. Il compte cette saison 31 buts et 23 aides en 49 matchs.

Horvat a été choisi au Match des étoiles et a joué pour la division Pacifique, samedi, malgré l’échange. Il a joué avec Elias Pettersson, coéquipier de longue date des Canucks, et ils ont marqué un dernier but ensemble avant de se séparer.

« Je veux m’en aller, a déclaré Horvat samedi après le tournoi des étoiles à 3 contre 3. C’est suffisant. Commençons à jouer quelques matchs et à faire connaissance avec les gars. Je veux juste recommencer à jouer au hockey. »

Horvat était en vacances avec sa famille à Orlando lorsqu’il a été échangé. Il a dit que l’entraîneur Lane Lambert voulait qu’il profite des festivités des étoiles avant de commencer à jouer avec les Islanders, qui affrontent les Flyers de Philadelphie lundi.

« Il est évident que la première chose à faire sera de me remettre sur pied, de me familiariser avec les systèmes et, bien sûr, de créer une chimie avec mes nouveaux coéquipiers et autres choses du genre », a déclaré Horvat.

Après avoir affronté les Flyers et Seattle, Horvat jouera contre son ancienne équipe lorsque Vancouver visitera l’UBS Arena jeudi.