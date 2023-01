Mathieu Brodeur à la retraite

« C’est à mon tour de m’occuper d’elle »

Mathieu Brodeur a 32 ans. À cet âge-là, quand on roule sa bosse dans l’ECHL, une ligue où les joueurs gagnent « 700 dollars américains par semaine », on ne le fait pas pour l’argent. « On est là parce qu’on aime ça. On ne fait pas d’assez gros salaires pour dire qu’on le fait pour l’argent », résume-t-il.