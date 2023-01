(Toronto) À l’approche d’un important jalon de sa carrière, John Tavares en a-t-il encore beaucoup à donner ?

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

« Absolument », répond sans hésitation le capitaine des Maple Leafs de Toronto. « Absolument. »

Et pas besoin de chercher très loin pour comprendre pourquoi il est aussi convaincu.

À l’aube de son 1000e match en carrière dans la LNH, l’attaquant de 32 ans a maintenu une moyenne de près d’un point par match au cours de ses 14 saisons dans le circuit Bettman.

Même s’il est aujourd’hui bien loin des patinoires extérieures où tout a commencé pour lui, Tavares continue de s’adapter à un sport en constante évolution.

« C’est difficile à réaliser », souligne l’Ontarien au sujet du fait qu’il deviendra bientôt le 375e joueur à atteindre le plateau des 1000 matchs.

« Je suis juste très reconnaissant envers toutes les personnes qui m’ont aidé à arriver jusqu’ici. »

Tavares s’est aussi aidé lui-même pour accomplir cet exploit — surtout lors de la dernière saison morte.

La vitesse sur patins du premier choix au repêchage de 2009 n’a jamais été son principal atout, mais il a particulièrement semblé ralentir en 2021-2022.

Ses statistiques étaient toujours bonnes — 76 points en 79 matchs — et son acharnement sur la glace n’avait pas changé, mais sa vitesse, cependant, semblait en avoir pris un coup.

Tavares n’était pas étranger à ce constat. Il a donc cessé de faire affaire avec l’entraîneur privé avec qui il travaillait depuis le début de sa carrière pour se tourner vers l’équipe interne des Maple Leafs.

« Un nouveau regard, reconnaît le centre vétéran. Je voulais vraiment renforcer certaines habitudes et travailler sur certaines choses. »

L’objectif était notamment d’être plus efficace dans sa foulée.

« Et d’être un peu plus léger, ajoute Tavares. Je veux utiliser la force et la puissance que j’ai — que je sais que j’ai — pour continuer à générer du rythme. »

La différence est d’ailleurs bien visible en 2022-2023.

Tavares est sur la bonne voie pour atteindre les 35 buts et les 80 points, ce qui serait un très bon retour pour le trentenaire qui évolue dans une ligue qui ne cesse de rajeunir.

« Il est toujours resté fidèle à lui-même et à ce qui lui a donné la chance de réussir, souligne l’entraîneur-chef des Maple Leafs, Sheldon Keefe. Et même en vieillissant, il s’est adapté au changement. »

Un long parcours

Si tout se passe comme prévu, Tavares jouera son 1000e match en carrière dimanche à Toronto, alors que les Maple Leafs recevront les Capitals de Washington.

Tavares a commencé sa carrière dans la LNH avec les Islanders de New York et a été nommé capitaine de cette formation en 2013. Une fois libre comme l’air, il s’est envolé pour aller rejoindre l’équipe de son enfance en signant un contrat de sept ans d’une valeur de 77 millions US avec les Maple Leafs en 2018.

Les partisans new-yorkais n’ont pas apprécié, et ils ont réservé un accueil peu chaleureux à leur ancien capitaine lorsque ce dernier s’est présenté devant eux avec un chandail bleu et blanc.

Tavares, pour sa part, n’a jamais tenu de propos négatif au sujet de son séjour à Long Island.

« Ce sont deux grandes organisations, selon lui. J’ai eu beaucoup de plaisir et ce fut tout un parcours.

« (Dimanche), ce sera probablement l’un de ces moments pour prendre du recul et réfléchir un peu à tout ça. »