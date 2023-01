Les activités des Panthers ont-elles déjà été suivies aussi assidûment par les amateurs de hockey du Québec que cette saison ? Poser la question, c’est y répondre.

Les Panthers débarquent à Montréal jeudi soir, ce qui permettra aux partisans du Canadien de suivre de plus près cette équipe à laquelle ils souhaitent tous les malheurs du monde.

Rappelons que l’hiver dernier, les Panthers ont donné au Tricolore leur choix de 1er tour au prochain repêchage (de même qu’un choix de 4e tour en 2022 et Ty Smilanic, un espoir marginal) pour obtenir Ben Chiarot.

Paul Maurice n’avait pas encore été embauché comme entraîneur-chef des Panthers, mais on devine qu’il est conscient que son équipe n’a pas de premier choix au prochain repêchage, n’est-ce pas ? N’est-ce pas ?

« Tu viens de me l’apprendre, a-t-il lancé au collègue qui a abordé la question, à l’entraînement matinal des Panthers au Centre Bell. Ce n’est vraiment pas sur mon écran radar. Quelqu’un m’a déjà dit que la valeur d’un choix après le 23e rang est la même que pour n’importe quel autre choix. Les choix de 1er tour sont merveilleux, surtout ceux qui peuvent changer une franchise du jour au lendemain. Mais les autres, ça peut prendre quatre ans, donc ça n’intéresse pas autant les entraîneurs que tout le monde. »

Le problème, c’est qu’il y a dans le prochain repêchage un de ces joueurs avec le potentiel de changer une franchise : Connor Bedard. L’autre problème ? Du 1er rang au classement général l’an passé, les Panthers ont dégringolé à quatre points de la dernière place donnant accès aux séries, et la plupart des autres équipes dans la lutte ont disputé moins de matchs qu’eux.

Or, les équipes terminant du 22e au 32e rangs ont toutes des chances de gagner la loterie de repêcher au 1er rang. Les directeurs généraux, quand ils échangent un futur choix de 1er tour, vont d’ailleurs souvent prévoir une clause de protection, soit que si ledit choix est un top 3, par exemple, l’équipe cédera alors un choix de l’année suivante.

Mais Bill Zito n’a pas négocié une telle provision et les Panthers, en pourcentage de points obtenus, sont actuellement 23es dans la LNH. Bref, ils auraient des chances de gagner la loterie ou du moins, d’offrir un choix de qualité au Canadien. Tout ça pour deux mois de Chiarot, qui a ensuite signé un contrat à Detroit…

Les Panthers ont toutefois pris du mieux dernièrement, montrant une fiche de 5-2-1 à leurs huit derniers matchs. Le retour en santé d’Aleksander Barkov – vous savez, le type qui a inscrit trois buts et deux passes contre le CH le 29 décembre ? – n’y est pas étranger.

PHOTO JASEN VINLOVE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Aleksander Barkov et Nick Suzuki

« On a eu des gars malades, on a perdu Barkov pendant un mois [NDLR : 10 matchs], on a voyagé et eu des blessés. Mais l’image de notre équipe était claire cet été, quand on a vu les joueurs qu’on a perdus. On savait qu’on aurait de l’adversité après une saison de 122 points et on devait gérer ça, mais j’ai dit à Bill Zito que j’allais mener cette équipe à jouer plus dur. »

« On veut être meilleurs défensivement que l’an passé, a ajouté Barkov. On bâtit notre jeu en vue de la fin de la saison. On sait qu’on doit d’abord se qualifier pour les séries. L’an passé, c’était 100 % en attaque. On gagnait des matchs où on perdait 4-1 ou 5-1, grâce à notre attaque. Cette année, on tente de jouer plus défensivement. On crée beaucoup de chances malgré tout, mais ça ne rentre pas. On en crée assez pour marquer suffisamment de buts. »

Les Panthers déploient la 11e attaque de la LNH cette saison (3,28 buts marqués par match), mais la 23e défense (3,41 buts accordés). L’an passé, ils avaient présenté la meilleure attaque du circuit (moyenne de 4,11 buts marqués), et la 12e défense. Cette moyenne de 4,11 buts était d’ailleurs la meilleure d’une équipe depuis les Penguins de 1995-1996 (4,41).

Un hommage

Par ailleurs, Maurice compte l’ancien du Canadien Eric Staal dans ses rangs cette saison. Le vétéran est de retour au jeu après avoir fait l’impasse sur la dernière saison, jouant seulement aux Jeux olympiques et dans la Ligue américaine. En 39 matchs, Staal totalise 14 points (7 buts, 7 passes).

Staal devrait disputer le match au centre du quatrième trio, avec comme ailiers Ryan Lomberg et Givani Smith, deux joueurs d’énergie. Au détour d’une réponse au sujet de cette unité, Maurice est revenu sur le trio que Staal formait avec Joel Armia et Corey Perry lors des séries de 2021. Maurice était alors à la barre des Jets de Winnipeg, que le CH a battus au 2e tour.

« Ce trio-là [celui de Staal cette saison], quand on a les bonnes confrontations, me rappelle Armia-Staal-Perry. C’est ce trio-là qui nous avait battus. Phillip Danault avait été très bon défensivement, mais ce trio-là, à la fin de la série, ils l’envoyaient contre n’importe quel de nos trios et on n’était incapables de toucher à la rondelle. »